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Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
Происшествия
Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
Невские Новости  /  Александра Лашко

Набережные Челны, 4 июля. Сотрудники прокуратуры разбираются в обстоятельствах падения из окна пятилетнего ребенка. Малыш госпитализирован с повреждениями головы и тела.

По версии надзорного ведомства, ребенок мог упасть из окна общежития на третьем или пятом этаже. Первичная проверка позволила выяснить, что семья несовершеннолетнего не попадала в поле зрения органов опеки. Падение могло произойти после того, как малыш облокотился на москитную сетку.

В Москве следователи возбудили уголовное дело после падения ребенка с 14 этажа. от полученных травм он скончался на месте.

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