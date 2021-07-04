Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах

Набережные Челны, 4 июля. Сотрудники прокуратуры разбираются в обстоятельствах падения из окна пятилетнего ребенка. Малыш госпитализирован с повреждениями головы и тела.

По версии надзорного ведомства, ребенок мог упасть из окна общежития на третьем или пятом этаже. Первичная проверка позволила выяснить, что семья несовершеннолетнего не попадала в поле зрения органов опеки. Падение могло произойти после того, как малыш облокотился на москитную сетку.

В Москве следователи возбудили уголовное дело после падения ребенка с 14 этажа. от полученных травм он скончался на месте.