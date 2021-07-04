Пляж на набережной Ялты размыло из-за сильных дождей

Ялта, 4 июля. Стихия снова обрушилась на Ялту. Образовавшийся из-за сильных дождей потоп размыл пляж на городской набережной.

Подтопления возникли на улицах Ялты после обильных ливней. Последствия непогоды устраняют все спасательные службы города и МЧС, рассказала глава администрации города Янина Павленко. Дождь начался в регионе ночью.

Сотрудники МЧС устраняют засоры ливневок, отводят воду от зданий и пилят рухнувшие деревья. Пляж на набережной Ялты также размыло после обильных дождей. Первый раз стихия обрушилась на город 18 июня.