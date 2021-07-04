Жители Британии восхитились мастерством ВКС РФ на учениях над Черным морем

Лондон, 4 июля. Маневры истребителей и бомбардировщиков российской авиации над Черным морем произвели большое впечатление на СМИ и жителей Великобритании.

Статью с описанием масштабных учений ВКС РФ над черноморской акваторией опубликовало британское издание Daily Mail, пересказ его тезисов и типичную реакцию читателей приводит «ПолитРоссия». Авторы публикации напоминают, что российские самолеты отработали учебно-боевые задачи на фоне учений Альянса Sea Breeze-2021 и сразу же после инцидента с эсминцем Defender вблизи Крыма.

«Москва призывала НАТО отменить эти маневры, а также предупреждала, что при необходимости… примет меры для обеспечения национальной безопасности России», — пишут авторы издания.

Читатели Daily Mail восхитились мастерством российских пилотов, особо отметив мощь и маневренность самолетов линейки Су.

«Истребители Сухого — это потрясающе», — сообщил один из комментаторов.

Другой житель Британии предложил Лондону вывести Королевский флот из Черного моря и использовать его в своих территориальных водах.

Ранее сообщалось о заходе американского ракетного эсминца Ross в акваторию Черного моря для участия в маневрах Sea Breeze-2021.