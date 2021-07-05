США и Великобритания подбираются к Донбассу, а Зеленский планирует перевыборы

В Донбассе продолжается рост числа нарушений, а ВСУ заводит свежие бригады в Луганскую область. Великобритания продолжает активнее осваивать украинскую территорию, а под видом предоставления помощи наживается и спасает собственную компанию от разорения. Под эгидой США на Украине началось «масштабное» учение «Си Бриз», которое все ближе подбирается к границам РФ. Зеленский и его команда «делают» себе рейтинг, устраняя конкурентов и готовясь к перезагрузке власти для получения «кредита доверия». На этом фоне Франция ищет коммуникацию со спикером парламента Разумковым, видимо, намереваясь привести его к власти вместо давшего крен в сторону Британии Зеленского.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшие две недели уровень нарушений в Донбассе продолжил расти, увеличившись в 3,5 раза (4862 обстрела против 1390).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте обострилась обстановка в районах Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасное (66 км западнее Луганска), куда пришли подразделения 24-й отдельной механизированной бригады. Не позднее 24 июня они заменили на позициях 92-ю механизированную бригаду. Об этом свидетельствует появление в районе Золотое БМП-2, которые не состоят на вооружении данного соединения.

Вполне вероятно, что текущий рост обстрелов в данном районе связан именно с осваиванием вновь прибывших сил, которые активизировали разведку. Эти мероприятия направлены на вскрытие системы огня защитников Донбасса.

Также 24-я бригада прошла полный курс обучения под руководством американских инструкторов на полигоне во Львовской области, где особое внимание было уделено ведению боевых действий в условиях лесистой и урбанизированной местности. Это также должно быть учтено бойцами народной милиции ЛНР.

Підготовка до бойових завдань за призначенням!

24 ОМБр, у взаємодії разом з іноземними партнерами зі США та країн-членів НАТО!

Детальніше:https://t.co/3XqG1Z7gW8 pic.twitter.com/S62VHalbHP — Збройні_Сили_України ???????????????????????? (@ArmedForcesUkr) April 15, 2021

На этом фоне на железнодорожную станцию Рубежное (80 км северо-западнее Луганска) к 30 июня завершилась переброска подразделений 57-й мотопехотной бригады. Меняет она подразделения 14-й механизированной бригады, занимающей оборону на так называемом «Лисичанском плацдарме» — узкой полоски между рекой Северский Донец и Фрунзе (40 км северо-западнее Луганска).

Именно ее танковый батальон обнаружили наблюдатели ОБСЕ 30 июня на станции Рубежное. Более того, в этот день наблюдатели отметили в этом населенном пункте довольно много техники, характерной для десантно-штурмового подразделения — БТР-80 и гаубицы Д-30. Это может свидетельствовать о прибытии с полигона в Херсонской области 79-й десантно-штурмовой бригады. Соединение планирует поменять 80-ю десантно-штурмовую бригаду, занимающую позиции вокруг Луганска.

Все это указывает на перспективу роста количества нарушений на всем протяжении линии соприкосновения на северном участке фронта.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта к «горячим точкам» в пригородах Донецка и Горловки добавился район напротив Дебальцево (50 км северо-восточнее Донецка), где позиции занимает 59-я мотопехотная бригады ВСУ.

Учитывая отсутствие каких-либо сообщений об активности в этом районе от сторон конфликта, основной причиной роста нарушений видится подготовка украинской бригады к ротации.

В связи с этим бойцы украинской армии либо планируют новые «подвиги», либо хотят уменьшить число вывозимых домой боеприпасов, а также увеличить количество «неучтенки» для продажи на «черном» рынке.

В качестве вариантов, которые могут поменять 59-ю бригаду, наиболее вероятны:

30-я механизированная бригада, завершающая подготовку на полигоне в Ровенской области. Именно там соединение посетила делегация ВС Литвы во главе с командиром одной из трех литовских бригад — мотопехотной «Жемайтия»;

25-я парашютно-десантная бригада, на полигоне в Днепропетровской области к 23 июня завершавшая этап батально-тактических учений и перешедшая на финишную прямую слаживания бригады.

Перемога любить підготовку!

Дніпровські десантники не втрачають жодної можливості для вдосконалення своїх умінь та навичок, адже у реальному бою не буде часу на навчання!

Рухаємось вперед!

25 ОПДБр ДШВ ЗСУ ???????????????????????? pic.twitter.com/stpF2JnHVA — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) June 17, 2021

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в районах Петровское (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также у самого Азовского моря — в полосе 128-й горно-штурмовой бригады.

Интересное интервью вышло 2 июля с командиром вертолета Ми-8 из состава авиагруппы ВСУ, базирующейся на аэродроме Краматорск (78 км северо-западнее Донецка). С его слов экипаж выполняет в основном медицинскую эвакуацию, транспортные миссии, а также участвует в подготовке сухопутных и десантно-штурмовых подразделений.

facebook.com / ООС

Соответственно, без дела экипажу сидеть не приходится и, особенно в нынешних условиях, довольно часто приходится осуществлять эвакуацию раненных из района, прилегающего к линии соприкосновения.

Возможно, именно поэтому вертолет оборудован камерой высокого разрешения (на фото выше), что при правильном построении маршрута позволяет еще и использовать Ми-8 в качестве разведчика способного отслеживать деятельность и позиции защитников Донбасса.

Это в условиях тотального противодействия беспилотным средствам обеими сторонами, несомненно, дает украинской стороне преимущество. Оценить обзор без дополнительных средств с борта Ми-8 можно на фото ниже.

facebook.com / ООС

Подготовка к перевыборам Зеленского

Проводимая действующим президентом Украины Владимиром Зеленским политика, все более наводит на мысли о подготовке сценария с перезагрузкой власти. На этом фоне ведется активная кампания по увеличению рейтинга Зеленского. Так за последние две недели:

22 июня — представил новую общенациональную программу «Здоровая Украина»;

24 июня — дал довольно положительное интервью телеканалу «1+1» олигарха Игоря Коломойского , где отметил отсутствие конкурентов на политической арене. Данный факт может свидетельствовать, что Коломойский снова стал играть на стороне Зеленского и его команды;

28 июня — с размахом отметил «День Конституции» и внес, как неотложный, в Верховную Раду законопроект о большом государственном гербе Украины. При этом превознося гетмана Орлика и его якобы первый основной закон в Европе, Зеленский не стал упоминать, что вторая статья данного документа провозглашала уйти Украине под вечный протекторат Швеции;

30 июня подписан закон об улучшении пенсионного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. И все это на фоне жесткого прессинга конкурентов руками Совета национальной безопасности и обороны страны, а также подготовки закона для контроля олигархов

В целом такая политика дает свои плоды и если ли верить новому опросу «Центра Разумкова», рейтинг Зеленского повысился на 4%, в том время, как у его конкурентов пополз вниз.

Федеральное агентство новостей /

Несколько другая картина у партий. Там правящая «Слуга народа» по-прежнему удерживает лидерство, однако уровень остается фактически неизменным. Примечательно и удержание, несмотря на давление, третьего места «Оппозиционной платформой — За жизнь».

Федеральное агентство новостей /

В целом такие результаты не позволяют «Слуге народа» удержать большинство при внеочередных выборах и потребуют создание коалиции.

На этом фоне 25 июня спикер парламента Дмитрий Разумков провел пресс-конференцию «Парламентаризм. Конституция. Независимость», которую, по информации телеграмм-канала «Легитимный», в офисе президента сочли началом его предвыборной гонки.

Федеральное агентство новостей /

Эта информация примечательна тем, что в первой половине июня с Разумковым встретился член Национального собрания и доверенное лицо президента Франции Пьер Персон.

Федеральное агентство новостей /

Вполне вероятно, что Париж начал налаживать коммуникацию с Разумковым, рассчитывая оказать ему поддержку в случае внеочередных выборов с целью замены дрейфующего в сторону Великобритании Зеленского.

Втягивание Великобритании на Украину

Прошедшие две недели принесли немного конкретики в британо-украинские отношения, а именно в подписанный еще в прошлом году меморандум об усилении сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сферах.

21 июня на борту гостящего в Одессе британского эсминца D36 Defender было подписано соглашение между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.

mil.gov.ua / Міністерство оборони України

Договор предусматривает постройку для ВМС Украины шести ракетных катеров, покупку и модернизацию двух тральщиков типа Sandown, а также строительство двух военно-морских баз в Очакове Николаевской области и Бердянске Запорожской области.

Кроме того, по информации Telegram- канала «Оперативная линия» контрактом предусматривается строительство в интересах ВМСУ нового фрегата.

Для этого британской стороной предоставлялся кредит на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (1,7 млрд долларов США) сроком на 10 лет. Работы же будет выполнять британская компания Babcock International Group.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что это предприятие испытывает значительные финансовые затруднения и, судя по всему, британское правительство решило, таким образом, за счет Украины, удержать его на плаву. Ну, и, конечно же, «немного» обогатиться на доверчивости Киева.

Для закрепления дружбы с 5 июля на полигоне «Широкий Лан» Николаевской области впервые пройдут совместные учения ВС Великобритании и Украины «Казацкая булава-2021».



Участие в них примут подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая проходит курс боевого слаживания перед отправкой на юго-восток Украины. От британцев будут задействованы военнослужащие Королевского шотландского полка, батальоны которого поочередно дежурят в составе совместной группы высокой готовности НАТО.

facebook.com / ГШ ВС Украины

Учитывая тематику — отражение наступления со стороны Крыма с дальнейшим переходом в наступление — получается, что британские военные, пока в одностороннем порядке, отрабатывают развертывание многонациональной группировки Альянса на территории юга Украины и ее совместные действия с ВСУ.

Широко разрекламированные учения «Си Бриз-2021»

Примечательно, что учения «Казацкая воля-2021» пройдут на фоне активной фазы других не менее масштабных маневров — «Си Бриз-2021», которые продлятся с 28 июня по 10 июля.

Церемония открытия прошла 28 июня в отеле «Бристоль» в Одессе.

По заявлению участие в них примут 5 тысяч человек из 32-х стран, 32 боевых корабля, катера и судна, 40 самолетов и вертолетов, 18 групп ССО. Пройдет оно в четыре этапа:

прибытие сил и развертывание пунктов управления; фаза слаживания; активная фаза; подведение итогов и свертывание сил.

The U.S. and Ukraine this week kicked off Sea Breeze 21, which involves 32 countries, 5,000 troops, 32 ships, 40 aircraft, and 18 special operations and dive teams https://t.co/m1piw6bgpW — Stars and Stripes (@starsandstripes) June 29, 2021

Однако заявленные масштабы несколько завышены. Об этом пишет Telegram- канал «Не очень оперативная линия», который взялся подсчитать морскую составляющую «Си Бриза».

Получилось, что из 32-х надводных кораблей, катеров и судов иностранных только девять. По логике получается, что остальные 23 должны быть от украинской стороны, что представляется несколько сомнительным, учитывая состояние ее флота.

Федеральное агентство новостей /

29 июня на полигоне «Олешковские пески» Херсонской области состоялось открытие наземной составляющей учений, на которых предполагается отработать действия многонациональной боевой тактической группы.

Судя по всему, в состав этой группы вошли:

от Украины — 88 отдельный батальон морской пехоты и танковый взвод 35 бригады морской пехоты;

от США — рота морских пехотинцев 2-й дивизии морпехов;

от Грузии — взвод 31-го батальона 3-й пехотной бригады;

от Молдавии — взвод 22-го миротворческого батальона.

Примечательно, что полигон в Херсонской области был впервые выбран для подобного рода тренировок, ведь он располагается всего в 60 км от границы с Крымом. Это еще раз подтверждает мысль, что западные партнеры продолжают освоение украинской территории в направлении границ с РФ. И теперь вслед за британцами за Днепр перешагнули и американцы, а с ними и друзья Украины — Грузия и Молдавия.

Кроме того, возможно, конец учения посетит десантный корабль «Картер Холл» из состава амфибийно-десантной группы ВМС США, который примет участие в морской десантной операции в финальной части «Си Бриза».

Расширение влияния Франции на Украине

Совсем незамеченным прошел визит на Украину довольно представительной делегации французского бизнес-сообщества — ассоциации MEDEF и ее президента Жоффруа Ру де Безье, генерального директора компании EGIS Лорана Жермена и вице-президента компании Alstom Филиппа Деллера. Европейцы 24 июня встретились с президентом Владимиром Зеленским.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Немного о визитерах:

MEDEF — является ассоциацией, представляющей и отстаивающей интересы французских компаний,

EGIS — крупная транснациональная компания, занимающаяся развитием инфраструктуры и транспортными проектами,

Alstom — машиностроительная компания, крупный производитель железнодорожного транспорта.

Из этого вытекает и вероятная причина визита — обсуждение развития инфраструктурных проектов на Украине, а также участие французского бизнеса в украинском сельском хозяйстве.

Первое косвенно подтверждается просьбой Зеленского поучаствовать в реализации программы «Большое строительство» (предполагает развитие и восстановление инфраструктуры на Украине), а также единственным открытым итогом визита — с компанией Alstom заключен контракт на поставку 120 локомотивов для украинской железной дороги.

Второе весьма актуально в связи с открытием Киевом с 1 июля земельного рынка и получением от этого явной выгоды.

Учитывая теплые отношения Франции с грузинским правительством, попытки влезть в Армению, данный визит не случаен, и является ничем иным, как выстраиванием логистического маршрута Азия — Европа с включением туда Украины.

Федеральное агентство новостей /

С другой стороны, Киев, привлекая к себе иностранный бизнес, стремится заручиться поддержкой. Ведь чем более будет вовлеченность в него иностранного капитала, тем яростнее они (эти иностранные государства) будут защищать свои вложения, ну и Украину заодно.

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