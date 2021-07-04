Актриса Екатерина Вилкова рассказала о детстве в деревянном бараке

Москва, 4 июля. Звезда фильма «Стиляги» Екатерина Вилкова призналась, что все свое детство и юность мечтала вырваться из нищеты. Долгое время семья актрисы жила в ужасных условиях в бараке.

Сейчас Вилкова считается одной из самых востребованных российских актрис. Популярность ей принесла роль в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги», а народная слава к ней пришла после выхода сериалов «Вербное воскресенье» и «Отель «Элеон». Путь к успеху Екатерины Вилковой действительно можно описать фразой «через тернии к звездам». Детство и юность артистки прошли в постоянной нужде.

Сама звезда вспоминает, что семья жила очень бедно, поэтому единственное о чем она мечтала — это вырваться из нищеты. По словам Вилковой, детство и юность она провела в деревянном бараке, окно которого почти входили в землю.

«Две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Однажды осознала, что просто хочу вырваться из этой реальности и оказаться в другом мире <...> Хотелось по утрам чистить зубы не ледяной водой, а теплой. И волосы мыть когда захочется», — цитирует слова актрисы kp.ru.

Несмотря на тяжелые условия, Вилкова все равно вспоминает детство с теплотой. Она отметила, что никогда не ощущала себя несчастной, просто хотела «другой жизни и новых красок». Звезда предположила, что возможно благодаря этому жизнелюбию у нее появилась идея стать актрисой.

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