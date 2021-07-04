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Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Индонезию и Лаос
Политика
Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Индонезию и Лаос
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 4 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Индонезию и Лаосскую Народно-Демократическую Республику 5—7 июля, сообщили в МИД РФ.

В Джакарте российский дипломат проведет рабочие переговоры с индонезийским президентом Джоко Видодо. Также пройдет встреча на уровне министров иностранных дел.

Сергей Лавров во время поездки планирует провести заседание глав МИД России и стран — участниц АСЕАН в формате видеоконференции. Совещание будет приурочено к 30-летию со дня установления российско-асеановских отношений и 25-й годовщине полномасштабного диалога Москвы с «десяткой».

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил о необходимости расширения сотрудничества с государствами АСЕАН. По его мнению, укрепление отношений во многом зависит от партийного взаимодействия.

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Все новости / Политика / Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Индонезию и Лаос
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