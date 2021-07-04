Военнослужащие ЗВО прошли завершающий этап месячных сборов на Балтфлоте

Калининград, 4 июля. Расчеты АГС-17 и гранатометчики Восточного военного округа (ВВО) прошли завершающий этап месячных сборов на Балтийском флоте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации, мероприятие включало 70 занятий по основным предметам боевой подготовки гранатометчиков. Известно, что в ходе сборов каждый военнослужащий отработал контрольные стрельбы, навыки ведения современного боя, умение ориентироваться и вести разведку на местности, а также принимать решения в сложной тактической обстановке.

В пресс-службе Западного военного округа отмечают, что в общей сложности в сборах приняли участие более 300 военнослужащих, все цели по итогу мероприятия были достигнуты.

Ранее военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к подготовке проведения стратегических учений «Запад-2021». Отработку танковых атак и тактики ведения непрерывного огня танкисты ЗВО осуществляли на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.