Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 20:47
20:47
Политика
Политик Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму от партии «Яблоко»
20:45
Общество
Американские биохимики научились улучшать аромат французских вин
20:44
Происшествия
Девушка пошла в гости через лес и пропала на Урале
20:42
Происшествия
Авария в Мозамбике унесла жизни 31 человека
20:41
Наука
Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
20:41
Политика
Обрушение здания во Флориде вынудило Трампа призвать губернатора пропустить митинг
20:38
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
20:38
Происшествия
Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
20:37
Общество
Пляж на набережной Ялты размыло из-за сильных дождей
20:34
Весь мир
Адвокаты Алжира объявили бойкот
Все новости

Военнослужащие ЗВО прошли завершающий этап месячных сборов на Балтфлоте
Армия
Военнослужащие ЗВО прошли завершающий этап месячных сборов на Балтфлоте
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Калининград, 4 июля. Расчеты АГС-17 и гранатометчики Восточного военного округа (ВВО) прошли завершающий этап месячных сборов на Балтийском флоте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно информации, мероприятие включало 70 занятий по основным предметам боевой подготовки гранатометчиков. Известно, что в ходе сборов каждый военнослужащий отработал контрольные стрельбы, навыки ведения современного боя, умение ориентироваться и вести разведку на местности, а также принимать решения в сложной тактической обстановке.

В пресс-службе Западного военного округа отмечают, что в общей сложности в сборах приняли участие более 300 военнослужащих, все цели по итогу мероприятия были достигнуты.

Ранее военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к подготовке проведения стратегических учений «Запад-2021». Отработку танковых атак и тактики ведения непрерывного огня танкисты ЗВО осуществляли на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Военнослужащие ЗВО прошли завершающий этап месячных сборов на Балтфлоте
зво балтфлот гранатометчики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru