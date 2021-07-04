В Таджикистане сообщили о прибытии новых афганских военных в страну

Душанбе, 4 июля. Афганские военные продолжают прибывать на территорию Таджикистана на фоне боев с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как сообщили в погранвойсках Республики Таджикистан, из-за наступления боевиков границу между двумя государствами пересекли еще около 100 афганских военных.

Днем ранее в Таджикистане также заявили о прибытии военнослужащих из Афганистана. Тогда пограничники пустили на территорию республики более 300 афганских солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.