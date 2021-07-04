Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 20:47
20:47
Политика
Политик Рыжков выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Мосгордуму от партии «Яблоко»
20:45
Общество
Американские биохимики научились улучшать аромат французских вин
20:44
Происшествия
Девушка пошла в гости через лес и пропала на Урале
20:42
Происшествия
Авария в Мозамбике унесла жизни 31 человека
20:41
Наука
Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
20:41
Политика
Обрушение здания во Флориде вынудило Трампа призвать губернатора пропустить митинг
20:38
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
20:38
Происшествия
Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
20:37
Общество
Пляж на набережной Ялты размыло из-за сильных дождей
20:34
Весь мир
Адвокаты Алжира объявили бойкот
Все новости

В Таджикистане сообщили о прибытии новых афганских военных в страну

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:37
Армия
В Таджикистане сообщили о прибытии новых афганских военных в страну
Global Look Press  /  Sayed Mominzadah / XinHua

Душанбе, 4 июля. Афганские военные продолжают прибывать на территорию Таджикистана на фоне боев с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как сообщили в погранвойсках Республики Таджикистан, из-за наступления боевиков границу между двумя государствами пересекли еще около 100 афганских военных.

Днем ранее в Таджикистане также заявили о прибытии военнослужащих из Афганистана. Тогда пограничники пустили на территорию республики более 300 афганских солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Таджикистане сообщили о прибытии новых афганских военных в страну
афганистан таджикистан граница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru