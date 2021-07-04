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Пользователи осудили украинского посла за неумение достойно отвечать на издевки Запада
Политика
Пользователи осудили украинского посла за неумение достойно отвечать на издевки Запада
mfa.gov.ua  /  Первый заместитель министра иностранных дел Украины

Киев, 4 июля. Реакция украинского посла Вадима Пристайко в эфире британского телевидения не должна была быть такой спокойной. Он не умеет достойно отвечать на издевки Запада, заявили в Сети.

Телеведущая британской программы Кейт Гэрруэй сравнила изображение на форме сборной Украины с грязным пятном. Она высказалась в присутствии Пристайко. Реакция последнего оказалась более чем спокойной. Он улыбнулся и сказал, что дизайн формы нацелен на объединение нации во время большого турнира.

Пользователи Сети раскритиковали украинского посла. По мнению комментаторов, Пристайко следовало отреагировать иначе.

«Он должен был дать достойный ответ», — написал пользователь в Facebook.

Некоторые комментаторы посчитали такую реакцию посла позором. Если бы эти слова принадлежали российской стороне, то Пристайко поступил иначе, считают в Сети.

Также пользователи отметили плохой уровень владения английским языком у дипломата. Для должности посла его навыков недостаточно, считают комментаторы.

«Лондон із ЗЕ кепітал», — пошутил один из украинских граждан.

Ранее стало известно, что на Украине приняли закон о коренных народах. Он предоставляет крымчакам, караимам, украинцам и крымским татарам расширенные права.

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