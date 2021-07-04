Рынок видеокарт восстанавливается после оттока майнеров

Москва, 4 июля. Падение спроса на видеокарты со стороны добытчиков криптовалюты может стать хорошим сигналом для любителей видеоигр.

Единственная видеокарта, которая не подорожала за прошедшие годы, из представленных на рынке — GIGABYTE GeForce GT 710. Адаптер еще в середине десятых считался бюджетным решением, поэтому им не заинтересовались майнеры.

Приемлемый уровень производительности обеспечивает GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC 6G. Эта модель выросла в цене более чем в два раза, до 46,9 тыс. рублей. Видеокарта имеет потенциал для «разгона», однако требовательна к охлаждению.

Сильнее всего добыча криптовалюты взвинтила цену на GIGABYTE GeForce RTX 3090. Ее стоимость составляет 220 тыс. рублей. Устройство имеет 24 ГБ видеопамяти и может удовлетворить самые требовательные к железу игры.

Падение криптовалютного рынка сделало майнинг менее прибыльным, что может благоприятно повлиять на стоимость видеокарт. Дополнительным ударом по криптоэнтузиастам стали законодательные ограничения в Китае.