Адвокаты Алжира объявили бойкот

Алжир, 4 июля. Коллегия адвокатов североафриканской страны решила приостановить судебную деятельность и готовится к проведению демонстрации.

В заявлении организации сообщается, что это решение принято после нарушения со стороны властей в отношении одного из ее членов. У адвоката, имя которого не раскрывается, незаконно задержали автомобиль.

Целую неделю, начиная с сегодняшнего дня, защитники обвиняемых не появятся в столичном суде Дар аль-Байда. Бойкот также коснется уголовного суда первой и апелляционной инстанции, передает алжирское издание An Nahar.

Во вторник, 6 июля, все учреждения Судебного совета государства останутся на один день без адвокатов. На эту же дату запланирована демонстрация.

Коллегия решила прекратить оказание юридической помощи до дальнейшего уведомления. Таким образом бастующие хотят обратить внимание руководства страны на свои проблемы и потребовать рассмотрения нарушений и злоупотреблений, затрагивающих права защиты.

Бойкот работы представляет собой инструмент выражения мнения алжирских юристов. Национальный союз адвокатских организаций страны в начале июня объявил о приостановке судебной деятельности. Защитники встали на сторону своего коллеги Абд ар-Рауфа Арслана, обвиненного в присоединении к признанному в государстве террористическим движению «Рашад». Они заявили об отсутствии доказательств в отношении подсудимого и призвали органы активировать юридические процедуры, связанные с презумпцией невиновности и свободой личности.