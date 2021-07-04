Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 22:15
22:07
Общество
Премьер-министр Люксембурга заразился коронавирусом
22:05
Общество
Кораблю Ever Given дали разрешение на выход из Суэцкого канала
22:03
Общество
Садовод Самородский дал совет по выращиванию экзотических фруктов на даче
22:02
Политика
Лукашенко поздравил жителей США с Днем независимости
22:01
Общество
Сильные ливни перестанут идти в Крыму начиная с 6 июля
22:00
Общество
ФАН выяснил, как увлечение растениями-хищниками может спасти планету
21:55
Общество
Противостояние цветов: ФАН узнал о модных тенденциях в интерьере
21:52
Происшествия
Нефтедобывающая платформа полыхает в Каспийском море
21:44
Общество
Главный инфекционист США Фаучи оценил опасность штамма коронавируса «Дельта»
21:41
Общество
Стрижка когтей домашним животным необходима для их здоровья
Все новости

Это бред какой-то: Юрий Лоза высказался об успехе творчества группы Little Big

  /   Обновлено: 04 июля 2021 21:02
Шоу-бизнес
Это бред какой-то: Юрий Лоза высказался об успехе творчества группы Little Big
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Трудно представить, чтобы какой-нибудь клип группы Little Big смог за пару часов набрать 26 млн просмотров в стране, «в которой 10 млн интернет-пользователей». Такую статистику в беседе с ФАН привел певец и композитор Юрий Лоза.

Собеседник отказался комментировать новость о том, что группа Little Big решила прекратить плодотворное сотрудничество с танцором-пухляшом Дмитрием Красиловым. В основном это связано с тем, что композитору попросту неинтересно творчество данного коллектива.

«Я не посмотрел до конца ни одного ролика Little Big. Они меня не трогают. Мне там нечего смотреть: нет музыки, нет суперпения. Была какая-то накрученная совершенно непонятная популярность. Я не очень понимаю, когда новый ролик вдруг за первые два часа набирает 26 млн просмотров в стране, в которой 10 млн пользователей [в интернете]. Как-то настораживает», — заявил певец.

Юрий Лоза добавил, что его размышления основываются и на полученном в свое время багаже знаний.

«Меня всегда настораживала эта статистика. Я заканчивал экономико-статистический институт и знаю, что теоретически посмотреть самую раскрученную публикацию может одна сотая часть тех, у кого есть компьютер. Сто тысяч могли посмотреть, но 26 млн — это бред какой-то!» — сказал собеседник ФАН.

Это бред какой-то: Юрий Лоза об успехе творчества группы Little Big
instagram.com  / @sonyatayurskaya

В завершение он поделился воспоминаниями о том, как лично столкнулся с одним из способов получить «популярность».

«У меня тоже есть свой канал. Я дорожу каждым человеком, который пришел сам. Люди, которые занимаются раскруткой, предлагали мне: «Первые сто тысяч [подписчиков] мы тебе дадим за определенную сумму», — подытожил поэт-песенник.

Ранее Юрий Лоза подверг жесткой критике участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТа. По его словам, с тем же успехом можно подбирать актеров для других спектаклей прямо из социальной сети TikTok.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Это бред какой-то: Юрий Лоза высказался об успехе творчества группы Little Big
юрий лоза little big дмитрий красилов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru