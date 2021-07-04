Это бред какой-то: Юрий Лоза высказался об успехе творчества группы Little Big

Трудно представить, чтобы какой-нибудь клип группы Little Big смог за пару часов набрать 26 млн просмотров в стране, «в которой 10 млн интернет-пользователей». Такую статистику в беседе с ФАН привел певец и композитор Юрий Лоза.

Собеседник отказался комментировать новость о том, что группа Little Big решила прекратить плодотворное сотрудничество с танцором-пухляшом Дмитрием Красиловым. В основном это связано с тем, что композитору попросту неинтересно творчество данного коллектива.

«Я не посмотрел до конца ни одного ролика Little Big. Они меня не трогают. Мне там нечего смотреть: нет музыки, нет суперпения. Была какая-то накрученная совершенно непонятная популярность. Я не очень понимаю, когда новый ролик вдруг за первые два часа набирает 26 млн просмотров в стране, в которой 10 млн пользователей [в интернете]. Как-то настораживает», — заявил певец.

Юрий Лоза добавил, что его размышления основываются и на полученном в свое время багаже знаний.

«Меня всегда настораживала эта статистика. Я заканчивал экономико-статистический институт и знаю, что теоретически посмотреть самую раскрученную публикацию может одна сотая часть тех, у кого есть компьютер. Сто тысяч могли посмотреть, но 26 млн — это бред какой-то!» — сказал собеседник ФАН.

instagram.com / @sonyatayurskaya

В завершение он поделился воспоминаниями о том, как лично столкнулся с одним из способов получить «популярность».

«У меня тоже есть свой канал. Я дорожу каждым человеком, который пришел сам. Люди, которые занимаются раскруткой, предлагали мне: «Первые сто тысяч [подписчиков] мы тебе дадим за определенную сумму», — подытожил поэт-песенник.

Ранее Юрий Лоза подверг жесткой критике участие Ольги Бузовой в спектакле МХАТа. По его словам, с тем же успехом можно подбирать актеров для других спектаклей прямо из социальной сети TikTok.