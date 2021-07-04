Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 20:47
20:44
Происшествия
Девушка пошла в гости через лес и пропала на Урале
20:42
Происшествия
Авария в Мозамбике унесла жизни 31 человека
20:41
Наука
Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
20:41
Политика
Обрушение здания во Флориде вынудило Трампа призвать губернатора пропустить митинг
20:38
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
20:38
Происшествия
Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
20:37
Общество
Пляж на набережной Ялты размыло из-за сильных дождей
20:34
Весь мир
Адвокаты Алжира объявили бойкот
20:33
Армия
Жители Британии восхитились мастерством ВКС РФ на учениях над Черным морем
20:33
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Вилкова рассказала о детстве в деревянном бараке
Все новости

Гастроэнтеролог Левина назвала частые симптомы язвы желудка
Общество
Гастроэнтеролог Левина назвала частые симптомы язвы желудка
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 4 июля. Частые симптомы, которые указывают на наличие язвы желудка, перечислила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Оксана Левина.

Лечащему врачу необходимо сразу сообщать о таком недомогании, как ноющая боль в животе после приема пищи, отметила завотделением гастрогепатопанкреатоэнтерологии №57 Боткинской больницы Оксана Левина. Для язвы желудка также характерно бессимптомное течение болезни, добавила врач.

«Боли ноющего характера, имитирующие ощущение голода — это вот классическая картина язвенного дефекта, но она бывает далеко не всегда», — рассказала она в комментарии «Говорит Москва».

Говорить о наличии недуга могут и боли в эпигастральной области, отдающие в левую руку или область спины. При появлении таких симптомов рекомендуется пройти обследование, объяснила Левина.

Проблемы с пищеварением могут возникнуть в том случае, если употреблять абрикосы на голодный желудок. Внимание на это обратила диетолог Татьяна Бочарова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Гастроэнтеролог Левина назвала частые симптомы язвы желудка
здоровье врач язва желудка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru