Гастроэнтеролог Левина назвала частые симптомы язвы желудка

Москва, 4 июля. Частые симптомы, которые указывают на наличие язвы желудка, перечислила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Оксана Левина.

Лечащему врачу необходимо сразу сообщать о таком недомогании, как ноющая боль в животе после приема пищи, отметила завотделением гастрогепатопанкреатоэнтерологии №57 Боткинской больницы Оксана Левина. Для язвы желудка также характерно бессимптомное течение болезни, добавила врач.

«Боли ноющего характера, имитирующие ощущение голода — это вот классическая картина язвенного дефекта, но она бывает далеко не всегда», — рассказала она в комментарии «Говорит Москва».

Говорить о наличии недуга могут и боли в эпигастральной области, отдающие в левую руку или область спины. При появлении таких симптомов рекомендуется пройти обследование, объяснила Левина.

Проблемы с пищеварением могут возникнуть в том случае, если употреблять абрикосы на голодный желудок. Внимание на это обратила диетолог Татьяна Бочарова.