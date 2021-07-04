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Дочь покойной Веры Глаголевой показала семейное фото с Овечкиным и сыновьями
Шоу-бизнес
Дочь покойной Веры Глаголевой показала семейное фото с Овечкиным и сыновьями
instagram.com  /  @nastyashubskaya

Москва, 4 июля. Дочь покойной актрисы Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская опубликовала снимок со своим супругом, хоккеистом Александром Овечкиным, а также их сыновьями.

Семейное фото Шубская опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке дочь Глаголевой сидит на стуле, держа на коленях двухлетнего сына Сергея. Овечкин расположился возле супруги с младшим сыном Ильей, которому исполнился год в конце мая.

На фото старший сын звездной пары трогательно обнимает младшего брата. Оба мальчика одеты на снимке практически одинаково — в белые рубашки, темно-синие шорты и светлые кеды.

Семейный кадр с Шубской и Овечкиным привел подписчиков модели в восторг. Пользователи соцсети оставили множество комплиментов как супругам, так и их детям.

«Ваш младшенький так похож на вашу маму!»;

«Будущие хоккеисты растут»;

«Красивые невозможно!»;

«Будьте здоровы и вместе всегда, вы чудесные!» — написали восхищенные комментаторы.

Супруга Овечкина — дочь Веры Глаголевой от бизнесмена Кирилла Шубского. Актриса скончалась в августе 2017 года от рака желудка.

Анастасия Шубская ранее похвасталась подарками, которые она получила на День матери. В честь праздника жене хоккеиста вручили букеты алых роз.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь покойной Веры Глаголевой показала семейное фото с Овечкиным и сыновьями
овечкин звезды шубская
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