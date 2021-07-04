Доверчивая жительница Магадана лишилась почти 100 тыс. рублей

Магадан, 4 июля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Пострадавшая попалась на распространенный трюк телефонных аферистов.

По словам заявительницы, ей позвонила женщина и представилась работницей банка. Собеседница заявила, что от имени потерпевшей якобы отправлены заявки на изменение персональных данных и выдачу кредита. Жертва подчеркнула, что в финансовую организацию по таким вопросам не обращалась, сообщили в региональном УМВД.

Злоумышленница заявила, что «неизвестные» таким способом хотят украсть ее сбережения. Она убедила пострадавшую перечислить свои деньги на «резервный счет». Добычей аферистки стали 93 тысячи рублей.

По аналогичной схеме пострадал петербургский токарь. Он перечислил мошеннику более 900 тысяч рублей.