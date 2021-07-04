Зеленский посетил американский эсминец Ross на фоне учений НАТО Sea Breeze

Киев, 4 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Одесскую область по случаю Дня ВМС страны побывал на борту эсминца ВМС США Ross.

Согласно информации на сайте офиса украинского лидера, командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк провел для Зеленского ознакомительную экскурсию, во время которой показал вооружение и оборудование корабля.

«Мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, есть некая символичность в том, что День ВМС Украины и День независимости США празднуются четвертого июля.

Ранее Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей развитие украинских ВМС. Политик напомнил, что Турция, Великобритания и Соединенные Штаты также примут участие в их укреплении.