Более 80 детей эвакуировали из спорткомплекса под Геленджиком

Геленджик, 4 июля. Спасатели эвакуировали 100 человек, в том числе 86 детей, из спортивно-оздоровительного комплекса под Геленджиком. Причиной эвакуации стало короткое замыкание электроприбора.

Инцидент произошел в селе Криница на улице Заречной. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. На месте ЧП работали 14 человек личного состава МЧС России и четыре единицы техники.

В Рязани из-за возгорания автомобиля на подземной парковке жилого дома эвакуировали 20 человек. На ликвидацию пожара выехали три единицы техники и 12 человек личного состава экстренных служб.