Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 20:46
20:44
Происшествия
Девушка пошла в гости через лес и пропала на Урале
20:42
Происшествия
Авария в Мозамбике унесла жизни 31 человека
20:41
Наука
Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
20:41
Политика
Обрушение здания во Флориде вынудило Трампа призвать губернатора пропустить митинг
20:38
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
20:38
Происшествия
Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
20:37
Общество
Пляж на набережной Ялты размыло из-за сильных дождей
20:34
Весь мир
Адвокаты Алжира объявили бойкот
20:33
Армия
Жители Британии восхитились мастерством ВКС РФ на учениях над Черным морем
20:33
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Вилкова рассказала о детстве в деревянном бараке
Все новости

Более 80 детей эвакуировали из спорткомплекса под Геленджиком
Происшествия
Более 80 детей эвакуировали из спорткомплекса под Геленджиком
pixabay.com

Геленджик, 4 июля. Спасатели эвакуировали 100 человек, в том числе 86 детей, из спортивно-оздоровительного комплекса под Геленджиком. Причиной эвакуации стало короткое замыкание электроприбора.

Инцидент произошел в селе Криница на улице Заречной. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. На месте ЧП работали 14 человек личного состава МЧС России и четыре единицы техники.

В Рязани из-за возгорания автомобиля на подземной парковке жилого дома эвакуировали 20 человек. На ликвидацию пожара выехали три единицы техники и 12 человек личного состава экстренных служб.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Более 80 детей эвакуировали из спорткомплекса под Геленджиком
дети эвакуация краснодарский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru