Видео боевого штурма на учениях спецназа под Новосибирском попало в Сеть

Новосибирск, 4 июля. Бойцы подразделения спецназа Центрального военного округа провели маневры по полигоне Шилово в Новосибирской области.

По имеющейся информации, военнослужащие отрабатывали навыки в рамках тактико-специальных учений. Перед ними стояла задача оставить противника без связи, а после обнаружить и уничтожить мобильную радиостанцию.

Для достижения цели бойцы спецназа начала установили координаты полевого узла связи. После этого снайперы обезвредили посты охраны. Уничтожением «противника» и захватом секретных документов занимались штурмовые группы, вооруженные автоматами АК-12 и пулеметами «Печенег».

По итогам учений мобильная радиостанция была заминирована и уничтожена после отхода группы прикрытия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошли крупные тактико-специальные учения подразделений столичной военной комендатуры.