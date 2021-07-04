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Регина Тодоренко потеряла почти 3 миллиона рублей из-за вложений в криптовалюту

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:13
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко потеряла почти 3 миллиона рублей из-за вложений в криптовалюту
instagram.com  /  @reginatodorenko

Москва, 4 июля. Звезда шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко крупно погорела на криптовалюте. Однако в потере почти 3 миллионов рублей звезда, по ее словам, не видит ничего страшного.

Телеведущая рассказала, что вложила в криптовалюту 40 000 долларов, поскольку ей сказали, что данный процесс требует внушительных средств. По словам Тодоренко, виртуальной валютой ей нужно было заняться еще 15 лет назад, тогда бы она ничего не потеряла, а наоборот — вышла в плюс. Звезда призналась, что тогда у нее был нужный капитал, а именно деньги на учебу, которые давали родители.

«Они бы спустя годы принес мне миллионы!» — посетовала Тодоренко в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка добавила, что потеряла почти 3 миллионов рублей, если ориентироваться на актуальный курс. По словам звезды, произошедшее ее не расстроило, ведь она довольно легко относится к деньгам. Тодоренко уверена, что она и ее супруг, певец Влад Топалов, «еще заработают».

В одном из интервью телеведущая призналась, что тратит около 5 миллионов рублей ежемесячно. Однако девять лет назад жизнь Регины Тодоренко была другой — будущая звезда «Орла и решки» получала всего 14 тысяч в месяц и в прямом смысле выживала на эти деньги.

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