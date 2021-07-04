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Депутат Ионин предложил компенсировать россиянам траты на ЖКХ

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:13
Политика
Депутат Ионин предложил компенсировать россиянам траты на ЖКХ
Инфореактор  /  Панова Наталья

Москва, 4 июля. Депутат Госдумы России Дмитрий Ионин предложил возмещать расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета.

По словам парламентария, существует два варианта осуществления инициативы. Первый вариант подразумевает упрощение меры соцподдержки. Речь идет о прямых выплатах гражданам за ЖКХ. Второй — снижение тарифов региональными властями.

«Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее», — считает Ионин.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников заявил о возможных новых санкциях против Украины. Ограничительные меры могут коснуться бизнесменов.

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Все новости / Политика / Депутат Ионин предложил компенсировать россиянам траты на ЖКХ
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