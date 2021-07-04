ЕС предложил Ливии помочь в разработке возобновляемых источников энергии

Триполи, 4 июля. Страны-участницы Европейского союза выразили готовность поделиться опытом в области возобновляемых источников энергии с Ливией. Речь идет не только о помощи в реализации проектов, но и о финансовой поддержке.

«В свете постоянного отключения электричества в населенных пунктах североафриканского государства большое количество европейских компаний выразили желание инвестировать в Триполи, в частности, в разработку солнечной энергии», — говорится в сообщении миссии ЕС.

Согласно данным аналитиков Евросоюза, в 2020 году возобновляемые источники впервые опередили ископаемое топливо по показателям выработки электроэнергии. Таким образом, страны Европы постепенно стараются отойти от нефтегазовых установок и сделать акцент на гидроэлектростанциях и солнечных панелях.

Миссия подтвердила, что в течение последнего десятилетия она работала над тем, чтобы производить больше электроэнергии из природных ресурсов, подчеркнув свою приверженность международному развитию и борьбе с изменением климата. Благодаря этому, европейским государствам удалось сократить потребление нефтепродуктов и газа в несколько раз.

В середине июня малайзийская корпорация Bionas предложила властям Триполи проект на тему «Выращивание дерева Ятрофа». Его масло можно использовать для создания дизельного биотоплива.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба во время визита в Москву призвал российские нефтедобывающие и строительные компании вернуться в страну. Они помогут не только в разработке месторождений, но и восстановят разрушенные города после десятилетнего кризиса.