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ЕС предложил Ливии помочь в разработке возобновляемых источников энергии
Весь мир
ЕС предложил Ливии помочь в разработке возобновляемых источников энергии
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Триполи, 4 июля. Страны-участницы Европейского союза выразили готовность поделиться опытом в области возобновляемых источников энергии с Ливией. Речь идет не только о помощи в реализации проектов, но и о финансовой поддержке.

«В свете постоянного отключения электричества в населенных пунктах североафриканского государства большое количество европейских компаний выразили желание инвестировать в Триполи, в частности, в разработку солнечной энергии», — говорится в сообщении миссии ЕС.

Согласно данным аналитиков Евросоюза, в 2020 году возобновляемые источники впервые опередили ископаемое топливо по показателям выработки электроэнергии. Таким образом, страны Европы постепенно стараются отойти от нефтегазовых установок и сделать акцент на гидроэлектростанциях и солнечных панелях.

Миссия подтвердила, что в течение последнего десятилетия она работала над тем, чтобы производить больше электроэнергии из природных ресурсов, подчеркнув свою приверженность международному развитию и борьбе с изменением климата. Благодаря этому, европейским государствам удалось сократить потребление нефтепродуктов и газа в несколько раз.

В середине июня малайзийская корпорация Bionas предложила властям Триполи проект на тему «Выращивание дерева Ятрофа». Его масло можно использовать для создания дизельного биотоплива.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба во время визита в Москву призвал российские нефтедобывающие и строительные компании вернуться в страну. Они помогут не только в разработке месторождений, но и восстановят разрушенные города после десятилетнего кризиса.

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евросоюз ливия солнечная энергетика
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