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NI: сценариев победы НАТО над Россией в Черном море не существует

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:11
Армия
NI: сценариев победы НАТО над Россией в Черном море не существует
c6f.navy.mil

Вашингтон, 4 июля. Вооруженное противостояние между Россией и НАТО в Черном море пойдет по неблагоприятному для Запада сценарию, считают эксперты из США.

Обстановка в Черноморском регионе в последнее время сильно обострилась, в частности, после антироссийской провокации Лондона с эсминцем Королевского флота HMS Defender, который вторгся в российские территориальные воды вблизи Крыма. Перспективы дальнейшего развития событий в Черном море вызывают тревогу, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи журналистов американского издания The National Interest.

Черное море уже не первое столетие представляет собой площадку, на которой разворачиваются геополитические противостояния между разными державами, напомнили авторы статьи. В настоящий момент обстановка в регионе также остается весьма напряженной, главным образом, из-за разногласий между Россией и Украиной, считают аналитики. Не так давно российским пограничникам пришлось выдворять из территориальных вод РФ корабль ВМС Великобритании HMS Defender при помощи предупредительного огня, что еще больше осложнило обстановку, подчеркнули журналисты.

Российские пограничники могли запросто пустить на дно эсминец, причем подобные действия даже не спровоцировали бы глобальную войну, ранее сказал российский лидер Владимир Путин. Авторы материала отметили, что на Западе понимают, что вооруженное противостояние будет иметь итог отнюдь не в пользу НАТО, ввиду чего иностранные государства не спешат в него ввязываться.

Россия значительно повысила мощь Черноморского флота за счет новых кораблей, уточнили американские эксперты. Кроме того, Москва усилила регион мощными комплексами противовоздушной обороны, а гиперзвуковые ракеты «Циркон» и вовсе стали кошмаром для руководства Североатлантического альянса. Не в пользу западных сил играет и тот факт, что НАТО едва ли получит значимую помощь от союзников в регионе, так как у них нет либо желания, либо возможностей поддерживать Альянс. Резюмируя, авторы материала подчеркнули, что сценариев победы Запада над Россией в Черном море не существует.

«Все эти сценарии имеют одну общую черту — ни один из них не дает даже намека на быструю и убедительную победу НАТО», — считают авторы NI.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что инцидент с британским эсминцем HMS Defender является актом агрессии НАТО против России. Он подчеркнул, что опасная антироссийская провокация Лондона в Черном море могла стать причиной начала новой мировой войны. Эксперт добавил, что ранее Великобритания использовала для осуществления выпадов о сторону РФ различных посредников.

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