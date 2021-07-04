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В американских паспортах появится «третий пол»
Весь мир
В американских паспортах появится «третий пол»
Global Look Press  /  Bruce Cotler / Keystone Press Agency

Вашингтон, 4 июля. В американских паспортах в графе «пол» кроме отметок «мужчина» и «женщина» появится вариант X, рассчитанный на лиц, не относящих себя ни к одному из полов, либо не определившихся с половой принадлежностью.

Об этом в среду сообщил Госдепартамент США. Кроме того, в Госдепе уточнили, что отныне гражданам, которые хотят указать в своих документах пол X, не придется предоставлять медицинских обоснований, доказывающих необходимость такого выбора.

В Госдепе уверены, что такой шаг является не только признанием свободы выбора индивида в вопросах выбора своей гендерной идентичности, но и позволит американским гражданам избежать возможных проблем во время поездок за границу.

Этот решение выполняет предвыборное обещание президента Джо Байдена, который выразил обеспокоенность тем, что без документального подтверждения своего пола трансгендеры и небинарные люди рискуют быть лишенными работы, жилья и других льгот, включая право голоса.

«Этим действием я выражаю нашу неизменную приверженность ЛГБТ-сообществу и движению вперед», — заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вместе с тем, Блинкен уточнил, что этот процесс сложен и потребует времени для своего завершения.

В мае Государственный департамент отменил другое положение, которое непропорционально повлияла на ЛГБТ-семьи, и предоставил гражданство США детям, родившимся за границей, супружеским парам, у которых по крайней мере один американский родитель. Это гарантировало, что американские и межнациональные пары, которые используют вспомогательные репродуктивные технологии для рождения детей за рубежом, такие как суррогатное материнство или донорство спермы, могут передать гражданство своим детям.

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