В американских паспортах появится «третий пол»

Вашингтон, 4 июля. В американских паспортах в графе «пол» кроме отметок «мужчина» и «женщина» появится вариант X, рассчитанный на лиц, не относящих себя ни к одному из полов, либо не определившихся с половой принадлежностью.

Об этом в среду сообщил Госдепартамент США. Кроме того, в Госдепе уточнили, что отныне гражданам, которые хотят указать в своих документах пол X, не придется предоставлять медицинских обоснований, доказывающих необходимость такого выбора.

В Госдепе уверены, что такой шаг является не только признанием свободы выбора индивида в вопросах выбора своей гендерной идентичности, но и позволит американским гражданам избежать возможных проблем во время поездок за границу.

Этот решение выполняет предвыборное обещание президента Джо Байдена, который выразил обеспокоенность тем, что без документального подтверждения своего пола трансгендеры и небинарные люди рискуют быть лишенными работы, жилья и других льгот, включая право голоса.

Today we are taking important steps toward ensuring the fair treatment of LGBTQI+ U.S. citizens. https://t.co/tfNnTUQmsp