Москва, 4 июля. Украина попусту обвиняет Россию в своих неудачах на международном оружейном рынке, поскольку все свои проблемы создала себе самостоятельно, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак недавно дал интервью для телеканала UkrLife, где ответил на животрепещущий вопрос: кто виноват в спаде интереса к Украине, как к экспортеру оружия? Последним ударом по гордости ее военно-промышленного комплекса стал отказ Индии от покупки военной техники у Киева — Нью-Дели отдали контракт России.

Бадрак традиционно обвинил во всех бедах своей страны Москву, которая якобы отбивает у Киева возможные заказы. В разговоре с «ПолитЭкспертом» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заметил, что у его украинских коллег обычно ответ на все заключается в обвинении России. Хотя на деле Индия просто была заинтересована не в покупке военной техники, а в контрактах на ее локальное производство. Украина с ее загнивающим ВПК не может предоставить индийским военным те же возможности, что и Россия.

Леонков напомнил, что Украина после распада СССР входила в десятку самых активных экспортеров военной техники, пока не распродала всю советскую технику. При этом Киев показал себя как недобросовестный продавец: проданные в Таиланд танки оказались крайне плохи, без обслуживания техника ржавела на складах.

«Незалежная сама себя вычеркнула из рынка вооружения без вмешательства других. Она изначально делала ставку не на развитие своего ВПК и создание замкнутого цикла производства — с нуля до конечного продукта», — резюмировал эксперт.

Подытоживая, Леонков отметил, что заявление его украинского коллеги похоже на жалобы плохого танцора, которому в известной присказке всегда что-то мешает, а Киев лишь испытал на себе правдивость поговорки «за что боролись, на то и напоролись».

Ранее стало известно, во сколько в Киеве оценили стоимость разработки отечественного ракетного комплекса «Нептун». Оружие, способное «уничтожить Крымский мост», обойдется стране всего в четыре миллиона долларов.