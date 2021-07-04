Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 20:46
20:44
Происшествия
Девушка пошла в гости через лес и пропала на Урале
20:42
Происшествия
Авария в Мозамбике унесла жизни 31 человека
20:41
Наука
Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
20:41
Политика
Обрушение здания во Флориде вынудило Трампа призвать губернатора пропустить митинг
20:38
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
20:38
Происшествия
Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
20:37
Общество
Пляж на набережной Ялты размыло из-за сильных дождей
20:34
Весь мир
Адвокаты Алжира объявили бойкот
20:33
Армия
Жители Британии восхитились мастерством ВКС РФ на учениях над Черным морем
20:33
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Вилкова рассказала о детстве в деревянном бараке
Все новости

Любовь Успенская призналась, что тратит на себя в месяц более миллиона рублей

  /   Обновлено: 04 июля 2021 20:06
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что тратит на себя в месяц более миллиона рублей
wikipedia.org  /  Alex0074 / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 июля. Королева шансона Любовь Успенская не привыкла себе ни в чем отказывать. Певица посещает дорогие салоны красоты и регулярно наведывается в брендовые магазины.

Разъезжает Успенская по улицам столицы на иномарке Phantom стоимостью 50 миллионов рублей. По словам артистки, содержания автомобиля влетает ей в копеечку — только замена колес обходится в 1,5 миллиона рублей. Однако эта сумма не входит в список расходов «на себя любимую».

Звезда рассказала, что тратит на салоны красоты, одежду и другие приятные мелочи еще около 1 миллиона рублей. Так, на днях Успенская приобрела диадему от известного итальянского бренда за 200 тысяч рублей. По признанию певицы, украшение она наденет всего один раз.

«Вы понимаете, когда ты на высоте, когда ты дива, когда звезда, как-то я должна это поддерживать. Я начинала с Rolls-Royce, потом поняла, что это уже не уровень, надо уже самолет покупать», — заявила королева шансона в эфире программы «Ты не поверишь!».

Однако сейчас артистку ждут крупные траты на юристов. Успенская подала на развод с бизнесменом Александром Плаксиным. Впереди у звезды судебные заседания и длительный раздел имущества. Главная борьба развернется за апартаменты в Лос-Анджелесе стоимостью около 100 млн рублей, которые супруг певицы предусмотрительно оформил на себя.

Кроме того, «последние миллионы» Успенская готова вложить в единственную дочь Татьяну Плаксину. Она планирует в ближайшее время сделать наследницу большой звездой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Любовь Успенская призналась, что тратит на себя в месяц более миллиона рублей
певица красота внешность успенская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru