Любовь Успенская призналась, что тратит на себя в месяц более миллиона рублей

Москва, 4 июля. Королева шансона Любовь Успенская не привыкла себе ни в чем отказывать. Певица посещает дорогие салоны красоты и регулярно наведывается в брендовые магазины.

Разъезжает Успенская по улицам столицы на иномарке Phantom стоимостью 50 миллионов рублей. По словам артистки, содержания автомобиля влетает ей в копеечку — только замена колес обходится в 1,5 миллиона рублей. Однако эта сумма не входит в список расходов «на себя любимую».

Звезда рассказала, что тратит на салоны красоты, одежду и другие приятные мелочи еще около 1 миллиона рублей. Так, на днях Успенская приобрела диадему от известного итальянского бренда за 200 тысяч рублей. По признанию певицы, украшение она наденет всего один раз.

«Вы понимаете, когда ты на высоте, когда ты дива, когда звезда, как-то я должна это поддерживать. Я начинала с Rolls-Royce, потом поняла, что это уже не уровень, надо уже самолет покупать», — заявила королева шансона в эфире программы «Ты не поверишь!».

Однако сейчас артистку ждут крупные траты на юристов. Успенская подала на развод с бизнесменом Александром Плаксиным. Впереди у звезды судебные заседания и длительный раздел имущества. Главная борьба развернется за апартаменты в Лос-Анджелесе стоимостью около 100 млн рублей, которые супруг певицы предусмотрительно оформил на себя.

Кроме того, «последние миллионы» Успенская готова вложить в единственную дочь Татьяну Плаксину. Она планирует в ближайшее время сделать наследницу большой звездой.