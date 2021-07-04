Кошкин: хитрый трюк Запада с папкой не скрыл заказчика провокаций в Черном море

Москва, 4 июля. Провокация с британским эсминцем вблизи крымских берегов является делом рук американцев, заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Пограничной службе ФСБ РФ ранее пришлось применить корабельное вооружение, чтобы выдворить из российских территориальных вод эсминец ВМС Великобритании HMS Defender. Британские моряки нарушили граница России в Черном море, отказавшись сменить курс. Чтобы вытеснить иностранный корабль из российских вод, пограничники сделали несколько предупредительных залпов из артиллерийской установки, после чего «незваные гости» прекратили провокацию.

Подобные инциденты укладываются в рамки антироссийской политики НАТО, что на Западе даже и не скрывают, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в комментарии для RT. Он подчеркнул, что авантюры, вроде провокации с британским эсминцем Defender в Черном море, предназначены для оказания давления на Россию, а также для демонстрации «поддержки» Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к провокации вблизи Крыма причастны США. Кошкин выразил аналогичное мнение, уточнив, что решения о проведении антироссийских авантюр не могут приниматься в обход Вашингтона или Брюсселя. Ввиду чего Соединенные Штаты действительно имеют непосредственное отношение к выпаду Лондона в сторону Москвы, считает он.

Великобритания выступила в роли исполнителя антироссийской провокации, объяснил политолог. Он подчеркнул, что история с найденной на автобусной остановке папкой с секретными документами по британской авантюре должна была убедить мировое сообщество в том, что инициатором выходки якобы является Лондон. Однако даже подобный хитрый трюк не смог скрыть истинного заказчика провокации, за которой на самом деле стоят Соединенные Штаты, констатировал собеседник.

«Как видим, отвлекающие маневры все равно не смогли увести в сторону, потому что сейчас много идет обсуждений, и все более глубокое погружение в эту проблему показывает, что действия согласованы и, конечно, отрепетированы», — сказал Кошкин.

Ранее китайские журналисты рассказали о неожиданной реакции Пекина на британскую провокацию в адрес России в акватории Черного моря. По словам аналитиков, руководство Китая обычно придерживается нейтралитета, если какой-либо вопрос напрямую не затрагивает КНР. Однако выходка моряков ВМС Великобритании наделала много шума в масс-медиа, в результате чего Пекин также обратил свой взор на эту авантюру Запада. Правительство Китая, неожиданно даже для самой России, заявило о том, что Пекин готов протянуть Москве руку помощи в этой ситуации и подержать российских коллег, если в этом возникнет необходимость. Журналисты добавили, что КНР не бросит Россию в противостоянии с западной «волчьей стаей», во главе которой стоят Соединенные Штаты.