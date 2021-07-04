Житель Екатеринбурга с коляской швырнул на землю ребенка с «воспитательной целью»

Екатеринбург, 4 июля. Ребенок пострадал от агрессивного мужчины, который прогуливался с коляской. Мать несовершеннолетнего обратилась в полицию, но злоумышленник пока не установлен.

Женщина отметила, что нападение произошло в конце мая. Ее восьмилетний сын вернулся в крови и в грязной одежде. Мальчик сказал, что подрался с другом. Вслед за ним пришли его приятели и объяснили, что на самом деле произошло.

Сын заявительницы боролся с товарищем, а проходивший мимо мужчина был взбешен увиденным. Он поднял ребенка над головой и швырнул об землю. Медики диагностировали у пострадавшего перелом. Момент попал на камеру видеонаблюдения, но неадекватный горожанин по-прежнему остается на свободе.

Девушки пострадали от агрессивного челябинца. Он с ремнем в руках набросился на них, когда гражданки курили кальян на парковке.