Геофизики выдвинули новую теорию о происхождении Исландии

Дарем, 4 июля. Группа западных геологов выдвинула принципиально новое объяснение происхождению Исландии. Она может быть частью затонувшего суперконтинента Пангея.

Под Исландией может находиться древний затонувший континент. Его площадь, согласно предварительной информации, составляет примерно 600 тыс. кв. км. Гигантская плита, по мнению ученых, соединяет между собой Гренландию и Европу.

В качестве подтверждения своей гипотезы геологи отметили, что толщина коры под островом превышает 40 км. Этот показатель в 7 раз толще обычной океанической. Однако если считать, что кора Исландии является частью древнего континента Пангея, все становится логичным.

Пангея является одним из трех древних суперконтинентов. Она появилась примерно 335 млн лет назад, а распалась на составные части 50 млн лет назад. На ее месте возникла современная Атлантика.

Исландия стала первой из стран Европы, которая решила отменить все ограничения по коронавирусу. В данный момент порядка 87% населения привились хотя бы одной дозой препарата от COVID-19, сообщило правительство страны. В связи с этим исландцам разрешили не соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, власти страны отменили обязательное ношение масок.