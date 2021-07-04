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Град разбил лобовое стекло летевшему из Челябинска самолету
Происшествия
Град разбил лобовое стекло летевшему из Челябинска самолету
pxhere.com

Челябинск, 4 июля. Воздушное судно, направлявшееся из Челябинска в Москву, попало под крупный град и получило повреждения.

При вылете из челябинского аэропорта самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines попал под мощный град. Дождь со льдом в буквальном смысле изрешетил внешний слой лобовых стекол, на которых появилось множество мелких трещин.

Несмотря на то, что самолет получил значительные повреждения, он смог успешно сесть в столичном аэропорту Домодедово.

Еще один инцидент произошел в аэропорту Новосибирска. Там самолет при взлете снес световую мачту.

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самолет челябинск град
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