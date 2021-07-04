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Смертельное ДТП: автоавария под Тулой унесла жизнь женщины
Происшествия
Смертельное ДТП: автоавария под Тулой унесла жизнь женщины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тула, 4 июля. Смертельное ДТП произошло на трассе М2 «Крым» в Тульской области. На участке дороги, проходящем по окраине Тулы, автомобиль «Нива» на полной скорости врезался в столб опоры линии электропередач. Водитель транспортного средства попал в больницу, а пассажирка машины погибла.

«По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего допустил столкновение с неподвижным препятствием. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа органов внутренних дел устанавливают детали случившегося», — сообщил ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Полицейским предстоит определить состояние водителя в момент ДТП. Также ведется работа по выяснению других возможных причин автоаварии со смертельным исходом.

Ранее ФАН информировал, что в Тульской области полицейские задержали мужчину за поджог автомобиля бывшей супруги. Он пытался уничтожить транспортные средства экс-жены и ее сожителя.

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