Бойцы двух бригад ВСУ не поделили карту минных полей и устроили потасовку

Луганск, 4 июля. Представители Народной милиции ЛНР сообщили о драке, которая завязалась между членами двух бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), солдаты не поделили карту минных полей.

О потасовке в рядах ВСУ в районе населенного пункта Станица Луганская рассказал представитель пресс-службы ЛНР Иван Филипоненко. Он отметил, что драку устроили бойцы из 79-й и 80-й бригад ВСУ. Первые отказались передавать карту с обозначениями установленных ими взрывных заграждений в ходе ротации. Для разбирательства на позиции прибыли представители командования.

Внутреннее расследование показало, что яблоко раздора — карта — была утрачена задолго до драки, так что 80-й бригаде предстоит выяснять на собственном опыте, где установили мины их предшественники.

«В настоящее время саперами 80-й бригады устраняются недостатки и исследуется местность в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская и станции Кондрашевская-Новая для безопасного размещения подразделений 79-й бригады», — отметил Филипоненко.

Власти ЛНР в связи с этим призвали местное население соблюдать осторожность в зоне контроля ВСУ, чтобы случайно не подорваться на их минных заграждениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности увольнения министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. По словам президента, если он в ближайшее время не увидит военного руководства страны принятия мер по реформированию ВСУ, то будет готов пойти на жесткие меры.