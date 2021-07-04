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Последствия разгула стихии в Сочи ликвидируют более 50 человек

  /   Обновлено: 04 июля 2021 19:59
Происшествия
Последствия разгула стихии в Сочи ликвидируют более 50 человек
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Сочи, 4 июля. Порывы ветра повалили десятки деревьев. Более 50 сотрудников коммунальных служб участвуют в ликвидации последствий урагана, задействовано 30 единиц спецтехники.

Ветер повалил 34 дерева. В Адлерском районе падение одного из них привело к гибели человека, еще двое получили травмы. Возле гостиницы «Москва» на Курортном проспекте дерево упало на дорогу, существенно осложнив движение.

Кроме того, зафиксированы перебои и отключения электроснабжения. По прогнозу синоптиков, на следующий день на город снова обрушится сильный ветер.

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