Последствия разгула стихии в Сочи ликвидируют более 50 человек

Сочи, 4 июля. Порывы ветра повалили десятки деревьев. Более 50 сотрудников коммунальных служб участвуют в ликвидации последствий урагана, задействовано 30 единиц спецтехники.

Ветер повалил 34 дерева. В Адлерском районе падение одного из них привело к гибели человека, еще двое получили травмы. Возле гостиницы «Москва» на Курортном проспекте дерево упало на дорогу, существенно осложнив движение.

Кроме того, зафиксированы перебои и отключения электроснабжения. По прогнозу синоптиков, на следующий день на город снова обрушится сильный ветер.