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Бывший ухажер Анастасии Макеевой угрожал ее уничтожить
Шоу-бизнес
Бывший ухажер Анастасии Макеевой угрожал ее уничтожить
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 июля. Актриса и певица Анастасия Макеева рассказала о загадочном бывшем ухажере, от которого ей поступали угрозы. Знаменитость знакома с этим мужчиной по переписке.

По словам Макеевой, она переписывалась с поклонником 2,5 года, но лично ни разу его не видела. Впоследствии выяснилось, что ухажер выдавал себя за другого.

«Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня», — поделилась звезда мюзиклов.

Актриса отметила, что ее родители даже подавали на этого мужчину заявление. Сейчас он находится в международном розыске, утверждает певица. Макеева считает, что бывший ухажер решил подобраться к ней через экс-супругу ее мужа Романа Малькова.

Знаменитость рассказала «Собеседнику», что женщины легко влюбляются в этого мужчину, поскольку он знает их психологию и умеет находить одинокие сердца, желающие любви. При этом он никогда не встретится с женщиной, с которой общается по переписке, заключила певица.

Анастасия Макеева подралась с бывшей женой своего супруга во время съемок шоу «Прямой эфир». Актриса намеревается подать в суд на экс-супругу Малькова.

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актриса звезды макеева
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