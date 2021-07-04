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В ЛНР обвинили ВСУ в попытке вывезти похищенные боеприпасы из зоны ООС
Армия
В ЛНР обвинили ВСУ в попытке вывезти похищенные боеприпасы из зоны ООС
Федеральное агентство новостей

Луганск, 4 июля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед отступлением из зоны операции объединенных сил (ООС) подготовили похищенные боеприпасы для контрабандного вывоза, сообщили в НМ ЛНР.

Согласно информации, в подразделениях ОТГ ВСУ «Север» продолжаются ротационные мероприятия, в ходе которых фиксируется хищение военного имущества. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По словам представителя НМ ЛНР, во избежание ответственности командир 2-го батальона 80-й бригады ВСУ Апостол оставил неучтенное имущество подразделению 79-й бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее власти ЛНР заявили о подготовке бойцами ВСУ провокаций в Донбассе. Официальный представитель НМ ЛНР Филипоненко подчеркнул, что на юго-восток Украины вскоре прибудут украинские и иностранные журналисты для информационной поддержки данной авантюры.

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ЛНР всу донбасс
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