Принц Гарри вернется на родину вместе с Меган Маркл

Лондон, 4 июля. После открытия памятника принцессе Диане ее младший сын скоропостижно покинул Великобританию, однако уже в сентябре он снова вернется на родину с женой.

В день рождения принцессы Дианы 1 июля ее сыновья, наследники британского престола Гарри и Уильям, торжественно открыли памятник в честь легендарной леди Ди. Монумент был поставлен в любимом саду принцессы Кенсингтонского дворца.

Однако мероприятие прошло в сокращенном формате из-за коронавирусных ограничений. На открытие монумента в честь покойной матери будущего короля не пришел ее бывший муж принц Чарльз. Он заявил, что не хочет бередить старые раны. Однако для самих детей Дианы эта встреча стала первой после слухов о ссоре из-за интервью Гарри.

Несмотря на скоропостижный отъезд младшего сына леди Ди, журналисты The Sun сообщают, что в сентябре герцог Сассекский снова вернется в Вебликобританию, но на этот раз уже с женой Меган Маркл и двумя маленькими детьми. Причиной станет еще одно мероприятие, посвященное матери принца Гарри.

Кроме того, на родине герцога ждут его школьные и студенческие друзья, по которым он скучает. С приятелями молодости принц поддерживает отношения до сих пор, советуется по вопросам ссор с братом и делится переживаниями после скандальных интервью.