Украинский певец Макс Барских представил сингл «Ночь-проводник»

Киев, 4 июля. Известный украинский певец и музыкант Макс Барских услышал просьбы своих фанатов и выложил в Сеть полную версию трека «Ночь-проводник».

Неделю назад звезда в своем Instagram-аккаунте опубликовал фрагмент демо-версии трека под названием «Лей, не жалей». Песня настолько понравилась слушателям, что они обрушились на Макса Барских с просьбой выложить композицию полностью. Певец не смог проигнорировать поклонников, поэтому выпустил сингл, однако уже под другим названием «Ночь-проводник».

Музыкант рассказал, что изначально песня так и называлась, однако перед публикацией фрагмента он придумал – «Лей, не жалей». По словам Барских, он писал трек не в лучшем настроении, поэтому он вышел с «грустным послевкусием». Позже он захотел немного переделать композицию, чтобы она наоборот поддержала слушателей, а не вгоняла в депрессию.

«Так появился новый припев с более жизнеутверждающим посылом. Мне было приятно узнать, что опубликованный неделю назад отрывок из первой версии вам очень понравился!» — признался музыкнат.

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