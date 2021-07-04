Драма о трансгендерной женщине «Полуночный лебедь» выиграла награду «Лучший фильм»

Рим, 4 июля. Картина «Полуночный лебедь» режиссера Эидзи Утида удостоена награды «Лучший фильм» на фестивале дальневосточного кино. Международный смотр проходит в итальянском городе Удине.

Сюжет фильма рассказывает непростую историю трансгендерной женщины Нагисы. По воле судьбы ей приходится заботиться о несовершеннолетней родственнице. Героиня благодаря заботам о ребенке впервые ощущает материнский инстинкт.

Фильм Эидзи Утида уже получил множество наград, в том числе картину отметила Японская киноакадемия, пишет The Variety. Мировая премьера «Полуночного лебедя"состоялась в конце сентября прошлого года. За время проката касса японской ленты собрала свыше 6 миллионов долларов.

Дальневосточный кинофестиваль, который ежегодно проходит в Италии, является важным событием в индустрии кино. Благодаря ему европейские зрители могут ознакомиться с главными новинками и прорывами в азиатском искусстве. В программу фестиваля часто попадают картины из Китая, Японии, а также Тайваня и даже Монголии.

Недавно стало известно, что дебютная короткометражка Кирилла Зайцева «Сашка. Дневник солдата» оказалась в числе конкурсантов международного фестиваля LA Shorts, который проходит в Лос-Анджелесе.