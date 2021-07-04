Техосмотр автомобиля с 22 августа станет добровольным

Москва, 4 июля. Прохождение техосмотра с 22 августа 2021 года больше не будет обязательным требованием для заключения договора ОСАГО.

В ГИБДД считают, что водители сами заинтересованы в исправности своего транспортного средства. Для добровольцев предусмотрены преференции, в частности скидка по договору ОСАГО. Автоинспекция же сосредоточится на осмотре автобусов, грузовиков, автомобилей предприятий и такси.

Однако сейчас в сфере прохождения техосмотра сложилась неоднозначная ситуация, когда, оплатив услугу, граждане могут ее не получить. Другими словами, они покупают диагностическую карту лишь для заключения договора страхования гражданской ответственности. При этом в стране наблюдается дефицит пунктов техосмотра, на них огромные очереди.

Последствием недобросовестного отношения к диагностике автомобиля может стать его воспламенение. Подобный инцидент произошел на Большевистской улице в Новосибирске.