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Саперы ВС России получили 25 спецмашин для разминирования
Армия
Саперы ВС России получили 25 спецмашин для разминирования
минобороны.рф  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 4 июля. Военные инженеры ВС России получили автомобили для разминирования, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения получили 25 специальных автомобилей группы разминирования (САГР). Транспорт был доставлен в инженерные части военных округов, Северного флота и ВКС России. В качестве основы для САГР был выбран внедорожник УАЗ-2363. Они предназначены для оперативной очистки местности от мин, перевозки саперов.

Также спецмашины могут перевозить взрывоопасные предметы 1-й степени угрозы до места их нейтрализации. В состав оборудования САГР включены кузов-капсула, контейнер, стеллаж для укладки, металлические ящики, система пожаротушения. Всего до конца года в рамках гособоронзаказа планируется передать в войска свыше 530 единиц инженерной техники.

В Сети ранее появились уникальные кадры уничтожения боеприпасов в Нагорном Карабахе. Саперные подразделения миротворцев ВС России продолжают очищать местность от мин и неразорвавшихся снарядов.

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