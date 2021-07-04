Саперы ВС России получили 25 спецмашин для разминирования

Москва, 4 июля. Военные инженеры ВС России получили автомобили для разминирования, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения получили 25 специальных автомобилей группы разминирования (САГР). Транспорт был доставлен в инженерные части военных округов, Северного флота и ВКС России. В качестве основы для САГР был выбран внедорожник УАЗ-2363. Они предназначены для оперативной очистки местности от мин, перевозки саперов.

Также спецмашины могут перевозить взрывоопасные предметы 1-й степени угрозы до места их нейтрализации. В состав оборудования САГР включены кузов-капсула, контейнер, стеллаж для укладки, металлические ящики, система пожаротушения. Всего до конца года в рамках гособоронзаказа планируется передать в войска свыше 530 единиц инженерной техники.

В Сети ранее появились уникальные кадры уничтожения боеприпасов в Нагорном Карабахе. Саперные подразделения миротворцев ВС России продолжают очищать местность от мин и неразорвавшихся снарядов.