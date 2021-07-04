Бойцы ВВО приступили к возведению защитной дамбы в Еврейской автономной области

Биробиджан, 4 июля. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) приступили к возведению дамбы для предотвращения подтопления населенных пунктов в Еврейской автономии (ЕАО).

Согласно информации в Минобороны РФ, при прохождении паводка существует риск подтопления сельхозугодий, дорог, островов, линий связи и приусадебных участков двух населенных пунктов — Владимировки и Нижеленинского.

Общая территория прогнозируемого затопления на пик паводка, который ожидается 5-6 июля, составляет более 5700 кв. км. Известно, что на текущий момент военнослужащими ВВО уложено около 20 тысяч мешков с песком, в то время как протяженность защитной дамбы составит примерно 1100 метров.

Ранее МЧС РФ отчиталось об обстановке в Приамурье после паводка. По отчетам регионального ГУ МЧС, вода начинает постепенно отходить. Подтопленными остаются 690 приусадебных участков и три автомобильных моста.