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Глава ЦАР назначил 22 человека в руководящий комитет общенационального диалога
Весь мир
Глава ЦАР назначил 22 человека в руководящий комитет общенационального диалога
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 4 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера назначил руководящий комитет общенационального диалога.

В него вошли 22 центральноафриканца, среди которых присутствуют представители правительства, гражданских и международных сообществ, а также политических партий и оппозиции. Члены комитета обязались создать специальное бюро, возглавляемое главой республики. В нем полномочия разделят шесть подкомитетов, которые займутся проведением диалога.

Основополагающей задачей этого органа является достижение баланса между различными сторонами, участвующими в урегулировании разногласий в Центральноафриканской Республике.

После того как Вооруженные силы ЦАР (FACA) разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» при поддержке российских инструкторов, встал вопрос о стабилизации обстановки в регионе.

В данном случае необходимо упомянуть, что общенациональный диалог ставит перед собой задачу решить вопросы политического, экономического и социального характера и сплотить население республики.

Ранее Туадера подвел предварительные итоги проделанной работы в этом направлении. Он заявил, что уже более 200 представителей от разных общественных классов смогли рассказать правительству ЦАР про проблемы, стоящие перед ними.

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цар туадера
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