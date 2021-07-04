Мой мозг в тупике: Иосиф Пригожин о гастролях российских артистов на Украине

Украинские гастроли артистов из России не поддаются логике на фоне заявлений властей Киева о том, что они против русского языка. Таким мнением поделился в беседе с ФАН продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник Федерального агентства новостей одобрил новость, что в этом году на Украине выступит рекордное количество артистов из нашей страны.

«Если у них есть такая возможность, и они ею пользуются, я рад за них. У них есть шанс встретиться со своей аудиторией. Это очень большое счастье. Вот и все. Осуждать их точно не буду. А если им будет объявлена травля, это уже нарушение закона внутри страны. Государство должно защитить и обеспечить безопасное пребывание людей из другого государства», — сообщил продюсер.

Иосиф Пригожин заявил, что политика не должна влиять на искусство.

«Я всегда протестую, когда артиста обвиняют в пропаганде войны. Поддержать референдум — это одно, призывать к войне — другое. Надо было в школе учиться! У меня не складывается несколько вещей. Я пытаюсь найти ответы на многие вопросы. Они же (власти Украины. — Прим. ФАН) говорят, что против русского языка, но наши артисты приедут петь на русском языке. Я пытаюсь найти логику. Мой мозг в тупике», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он напомнил, что жизнь звезд вовсе не такая беззаботная, как думают многие.

«Для настоящего артиста работа — это жизнь. Они работают и содержат огромное количество людей. Для того, чтобы сделать шоу, им нужно потратить кучу денег, а в конце у них останется три копейки», — подытожил муж певицы Валерии.

Ранее Иосиф Пригожин обвинил звезд российского шоу-бизнеса в отсутствии культуры. По его словам, современный шоу-бизнес представляет собой бой фриков, а не праздник музыки.