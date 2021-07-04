«Мы хотим всего лишь безопасности»: женщины организовали митинг против насилия в Сенегале

Дакар, 4 июля. Феминистские сообщества Сенегала организовали демонстрацию против насилия в отношении женщин.

Также участницы шествия осудили систему правосудия и чрезмерную терпимость к случаям изнасилования. Пресс-секретарь движения феминисток Айсатту Сен рассказала, что государство обязано защищать женщин. Она добавила, что единственное требования демонстрантов — обеспечение безопасности.

«Люди ожидают, что государство поможет жертвам насилия. Сегодня наша организация просит правительство защитить женщин. Мы хотим всего лишь безопасности», — заявила Сен.

Представитель организации отметила, что принятый в январе 2020 года закон, криминализирующий изнасилования и педофилию, фактически не защищает женщин от опасности. Сенегал славится протестными движениями.

Ранее сообщалось, что в столице африканской республики начались многотысячные несанкционированные митинги по причине ареста лидера оппозиции Усмана Конго. Демонстранты жгли автомобили, посты жандармерии и таможни, тогда погиб 17-летний школьник, которого застрелили неизвестные люди.

В связи с этим власти страны закрыли школы, а затем сенегальские врачи объявили забастовку из-за того, что на них совершали нападения протестующие.