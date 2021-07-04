Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 20:44
20:42
Происшествия
Авария в Мозамбике унесла жизни 31 человека
20:41
Наука
Определено вещество, склоняющее раковые клетки к самоликвидации
20:41
Политика
Обрушение здания во Флориде вынудило Трампа призвать губернатора пропустить митинг
20:38
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна возмутилась восхвалением худеющих
20:38
Происшествия
Ребенок выжил после падения из окна дома в Набережных Челнах
20:37
Общество
Пляж на набережной Ялты размыло из-за сильных дождей
20:34
Весь мир
Адвокаты Алжира объявили бойкот
20:33
Армия
Жители Британии восхитились мастерством ВКС РФ на учениях над Черным морем
20:33
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Вилкова рассказала о детстве в деревянном бараке
20:31
Политика
Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Индонезию и Лаос
Все новости

«Мы хотим всего лишь безопасности»: женщины организовали митинг против насилия в Сенегале
Весь мир
«Мы хотим всего лишь безопасности»: женщины организовали митинг против насилия в Сенегале
pixabay.com  /  Clker-Free-Vector-Images

Дакар, 4 июля. Феминистские сообщества Сенегала организовали демонстрацию против насилия в отношении женщин.

Также участницы шествия осудили систему правосудия и чрезмерную терпимость к случаям изнасилования. Пресс-секретарь движения феминисток Айсатту Сен рассказала, что государство обязано защищать женщин. Она добавила, что единственное требования демонстрантов — обеспечение безопасности.

«Люди ожидают, что государство поможет жертвам насилия. Сегодня наша организация просит правительство защитить женщин. Мы хотим всего лишь безопасности», заявила Сен.

Представитель организации отметила, что принятый в январе 2020 года закон, криминализирующий изнасилования и педофилию, фактически не защищает женщин от опасности. Сенегал славится протестными движениями.

Ранее сообщалось, что в столице африканской республики начались многотысячные несанкционированные митинги по причине ареста лидера оппозиции Усмана Конго. Демонстранты жгли автомобили, посты жандармерии и таможни, тогда погиб 17-летний школьник, которого застрелили неизвестные люди.

В связи с этим власти страны закрыли школы, а затем сенегальские врачи объявили забастовку из-за того, что на них совершали нападения протестующие.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Мы хотим всего лишь безопасности»: женщины организовали митинг против насилия в Сенегале
сенегал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru