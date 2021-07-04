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Ели для ГИБДД: в Туле появилась новая хвойная аллея
Общество
Ели для ГИБДД: в Туле появилась новая хвойная аллея
фото пресс-службы администрации Тулы  / 

Тула, 4 июля. Дорожные полицейские и руководители городской администрации заложили в Туле новую еловую аллею в честь 85-летия Госавтоинспекции. Молодые деревья совместно высадили руководители города и сотрудники ДПС. Одиннадцать хвойников будут расти у здания отдела ГИБДД .

«Еловая аллея будет на протяжении многих лет создавать здесь уют и красоту», — говорит глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Задача любого подразделения полиции — помогать гражданам. Стражи порядка в рамках решения этой задачи не только пресекают нарушения на дорогах, но теперь внесли вклад и в благоустройство города.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты Минобороны РФ возводят семь мостов на территории Тульской области. Работы идут с опережением графика.

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тульская область гибдд тула дпс высадка деревьев
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