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ФАН собрал топ нужных вещей, которые необходимо взять в поход
Общество
ФАН собрал топ нужных вещей, которые необходимо взять в поход
pixabay.com  / 

Лето — время отпусков. Кто-то любит пассивный отдых и отправляется к морю на пляж, а кто-то выберет поход в горы и отправится с рюкзаком на плечах покорять Землю пешком.

Из-за закрытых гостиниц в период коронавируса второй вариант идеально подошел бы любому, кто хочет нескучно провести отпуск. Свежий воздух, отдаленность от цивилизации и самый настоящий отдых от гаджетов.

Готовиться к походу нужно очень ответственно, поэтому ФАН собрал список необходимых в походе вещей для новичков.

Палатка

Видов палаток множество, смотря в какой поход и в какое время года вы отправляетесь.

Трекинговые палатки для походов с рюкзаком, для экспедиций, для охоты и рыбалки, штурмовые, просторные кемпинговые палатки для семейного отдыха и так далее. Если вы идете в небольшое и первое путешествие с палаткой, то вам подойдет обычная туристическая.

ФАН собрал топ нужных вещей, которые необходимо взять в поход
pixabay.com  / yongxinz

Туристические коврики

Почему-то этот предмет не оценен по достоинству среди любителей походов. Хотя если положить туристический коврик на пол в палатке, то спать на нем будет гораздо комфортнее. Также он пригодится, чтобы на него присесть во время долгого пути к месту, постелив на опушку или булыжник. Тем более он достаточно легкий и не утяжелит рюкзак со всеми походными вещами.

ФАН собрал топ нужных вещей, которые необходимо взять в поход
pixabay.com  / 

Спальный мешок

Палатка защищает нас от дождя, ветра и насекомых, туристический коврик от холодной земли, а чтобы было теплее спать на природе, вам понадобится спальный мешок. Их тоже очень много, поэтому опирайтесь на погодные условия и среднюю температуру ночью.

Рюкзак

Если вы идете в поход пешком, а не на транспорте прямо до места, тогда вам точно понадобится рюкзак. Чтобы грамотно его выбрать, необходимо заранее посмотреть, сколько вещей вы хотите в него уместить.

Вместимость рюкзака в среднем от 40 до 100 литров — здесь все зависит от того, как долго вы будете в походе, в какое время года вы идете и что собираетесь с собой взять.

ФАН собрал топ нужных вещей, которые необходимо взять в поход
unsplash.com  / Tegan Mierle

Трекинговые палочки

За эту вещь тело скажет вам спасибо. Тренинговые палочки действительно полезная вещь во время похода: они помогают сохранить стойкость и выносливость. Все потому, что палочки снимают часть нагрузки, когда на плечах у вас тяжелый рюкзак, они помогают при подъемах и спусках не перегружать колени.

Что еще необходимо взять с собой

  • компас и реальную карту местности;
  • емкости для воды;
  • рowerbank для зарядки телефона;
  • нож, иглу, нейлоновые нитки;
  • топорик;
  • зажигалку и спички;
  • посуду;
  • газовую горелку;
  • дождевики и сменные комплекты одежды и обуви;
  • средство от насекомых;
  • аптечку, в которой будут обеззараживающие средства, перевязочный материал, лейкопластыри.

Ранее создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова и общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Ирина Семенова назвали возможные направления для отдыха внутри страны. 

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