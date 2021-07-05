ФАН собрал топ нужных вещей, которые необходимо взять в поход

Лето — время отпусков. Кто-то любит пассивный отдых и отправляется к морю на пляж, а кто-то выберет поход в горы и отправится с рюкзаком на плечах покорять Землю пешком.
Из-за закрытых гостиниц в период коронавируса второй вариант идеально подошел бы любому, кто хочет нескучно провести отпуск. Свежий воздух, отдаленность от цивилизации и самый настоящий отдых от гаджетов.
Готовиться к походу нужно очень ответственно, поэтому ФАН собрал список необходимых в походе вещей для новичков.
Палатка
Видов палаток множество, смотря в какой поход и в какое время года вы отправляетесь.
Трекинговые палатки для походов с рюкзаком, для экспедиций, для охоты и рыбалки, штурмовые, просторные кемпинговые палатки для семейного отдыха и так далее. Если вы идете в небольшое и первое путешествие с палаткой, то вам подойдет обычная туристическая.
Туристические коврики
Почему-то этот предмет не оценен по достоинству среди любителей походов. Хотя если положить туристический коврик на пол в палатке, то спать на нем будет гораздо комфортнее. Также он пригодится, чтобы на него присесть во время долгого пути к месту, постелив на опушку или булыжник. Тем более он достаточно легкий и не утяжелит рюкзак со всеми походными вещами.
Спальный мешок
Палатка защищает нас от дождя, ветра и насекомых, туристический коврик от холодной земли, а чтобы было теплее спать на природе, вам понадобится спальный мешок. Их тоже очень много, поэтому опирайтесь на погодные условия и среднюю температуру ночью.
Рюкзак
Если вы идете в поход пешком, а не на транспорте прямо до места, тогда вам точно понадобится рюкзак. Чтобы грамотно его выбрать, необходимо заранее посмотреть, сколько вещей вы хотите в него уместить.
Вместимость рюкзака в среднем от 40 до 100 литров — здесь все зависит от того, как долго вы будете в походе, в какое время года вы идете и что собираетесь с собой взять.
Трекинговые палочки
За эту вещь тело скажет вам спасибо. Тренинговые палочки действительно полезная вещь во время похода: они помогают сохранить стойкость и выносливость. Все потому, что палочки снимают часть нагрузки, когда на плечах у вас тяжелый рюкзак, они помогают при подъемах и спусках не перегружать колени.
Что еще необходимо взять с собой
- компас и реальную карту местности;
- емкости для воды;
- рowerbank для зарядки телефона;
- нож, иглу, нейлоновые нитки;
- топорик;
- зажигалку и спички;
- посуду;
- газовую горелку;
- дождевики и сменные комплекты одежды и обуви;
- средство от насекомых;
- аптечку, в которой будут обеззараживающие средства, перевязочный материал, лейкопластыри.
Ранее создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова и общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Ирина Семенова назвали возможные направления для отдыха внутри страны.