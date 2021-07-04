Автоблогер Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой после двух лет отношений

Москва, 4 июля. Популярный автоблогер Дима Гордей расстался с известной певицей Клавой Кокой. Отношения звездной пары продлились два года.

О разрыве с возлюбленной Гордей объявил на своей странице в Instagram, а также на YouTube-канале. Блогер опубликовал романтичный ролик, смонтированный из совместных видео и фото с Клавой Кокой.

«Да, поставим наконец-таки точку. Спасибо тебе за эти два года. Я никого не любил так, как люблю тебя... И люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!» — написал Гордей.

Автоблогер признался, что в ближайшее время у него может «поехать крыша». Гордей также пообещал быть максимально открытым с подписчиками, поскольку ему надоело держать все в себе. Клава Кока и ее уже бывший возлюбленный старались не афишировать отношения, поэтому новость об их расставании удивила многих поклонников.

«Я один впервые это узнал?»; «Как вы держали это два года в тайне?»; «Вот узнал, что они встречались! И тут сразу же огорчился, что расстались», — написали комментаторы.

Клава Кока отказалась комментировать новость о расставании с Гордеем. Она попросила дать ей немного времени и пока не писать и не звонить.

Певица ранее приняла участие в довольно смелой фотосессии. Кока снялась для мужского журнала Playboy.