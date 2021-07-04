SANA: американцы продолжают разграбление ресурсов Сирии

Дамаск, 4 июля. Оккупационные силы Соединенных Штатов продолжают разграбление ресурсов САР. Об этом говорится в материале Сирийского арабского информационного агентства (SANA).

Очевидцы из селения Ас-Сувейдия сообщили о колонне из 45 грузовиков и автоцистерн в провинции Хасака. По словам местных жителей, машины, груженые нефтью и пшеницей, выдвинулись из района Ар-Румейлан и направились к незаконному погранпереходу «Аль-Валид», расположенному на границе с Ираком.

Примечательно, что за последние часы в Хасаку вошел американский конвой, который прибыл из Ирака. Он состоял из 27 грузовиков с логистическим оборудованием. По информации SANA, конвой с подкреплением двинулся в сторону военных баз в Ар-Румейлан.

Ранее сообщалось, что Вашингтон решил не продлевать лицензию Delta Crescent Energy. Формальной задачей компании была «модернизация месторождений» в Сирии, однако фактически американские власти пытались легитимизировать кражу нефти.