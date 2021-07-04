Две трети американцев верят в существование инопланетян

Вашингтон, 4 июля. Порядка 65% жителей США верят в существование инопланетян, следует из проведенного аналитиками опроса.

Существование жизни за пределами Земли допускают три четверти опрошенных американцев в возрасте 18–29 лет и 69% жителей страны в возрасте 30–49 лет. Среди более взрослых граждан в инопланетян верят примерно 58% опрошенных.

Каждый второй признающий существование инопланетян считает их потенциальной угрозой для безопасности США, следует из результатов опроса. Мужчины в стране верят в НЛО чаще, чем женщины. Этот показатель составляет 70% и 60% соответственно, сообщает Planet Today.

Крушение НЛО якобы произошло на территории штата Нью-Мексико 2 июля 1947 года. Правительство США засекретило подробности этого события, поэтому споры вокруг инцидента не утихают до сих пор.