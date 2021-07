Трамп: Байден толкает в пропасть энергетический сектор США

Через две недели США лишатся своей энергетической независимости. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Сарасоте, штат Флорида.

По словам лидера Республиканской партии, в ближайшем будущем Штаты будут вынуждены начать закупку энергоносителей за рубежом. К этому привела политика администрации Джо Байдена, нацеленная на сокращение добычи ископаемого топлива и переходе на использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечный батареи и ветряные генераторы. Экс-президент заявил, что это на руку таким странам как Россия и Германия, которые будут поставлять в США топливо и энергетическое оборудование, в то время, как Соединенные Штаты станут проигравшей стороной.

Наследие Трампа

Трамп неоднократно подвергал критике нынешнюю команду Белого дома за отказ от поддержки нефтяных компаний, которая являлась частью политики предыдущей администрации, и сокращение нефтедобычи на территории США, указывая на тот факт, что во время его президентства США превратились в мирового лидера по объемам нефтедобычи, добывая в сутки до 13 млн баррелей нефти.

Столь высоких показателей во многом удалось достичь за счет высоких объемов добычи сланцевой нефти. Хотя сама по себе «сланцевая революция» породила огромное количество споров и ее оценки далеко не однозначны, добыча на многочисленных сланцевых месторождениях позволила США вырваться в лидеры отрасли и начать экспорт нефти.

Такие результаты были бы невозможны без направленной государственной стратегии по поддержанию нефтяников, которая заключалась в льготном кредитовании и агрессивном продвижении американской нефти и газа на внешних рынках. Сюда, среди прочего, относится и санкционная эпопея, связанная со строительством трубопровода «Северный поток-2»: Трамп был намерен поставлять в Европу американский сжиженный газ, получаемый как побочный продукт на нефтяных скважинах, потому для бывшей администрации этот проект был скорее не политическим, а экономическим.

Трудности нефтяников

Все изменилось с приходом к власти Джо Байдена, одним из предвыборных лозунгов которого были меры направленные на сохранение экологии. После инаугурации Байдена правительство моментально приняло ряд шагов, которые негативным образом повлияли на нефтяников. Был заморожен, а позже и вовсе отменен проект трубопровода Keystone XL, а также наложен мораторий на аренду федеральных земель, используемых для добычи нефти. По требованию экологов был введен запрет на использование технологии гидроразрыва пласта, что привело к рекордному сокращению количества буровых установок. 15 крупнейших сланцевых компаний были вынуждены в среднем на 48% сократить инвестиции на разработку новых месторождений.

Global Look Press / Jim West / imageBROKER.com

Свою роль сыграли и рекордно низкие цены на сырье: в прошлом году на фоне пандемии впервые в истории цены на нефтяные фьючерсы ушли в отрицательные значения. Среднегодовая стоимость черного золота немногим превысила 40 долларов за баррель, что ниже себестоимости ее добычи на большинстве сланцевых месторождений.

Точно так же низкие цены заставили компании, эксплуатирующие традиционные месторождения, урезать затраты на разведку и оборудование новых месторождений. Фактически финансирование этих работ установило исторический антирекорд, что на фоне исчерпания доступных запасов уже приводит к сокращению объемов добычи. В США многие заговорили о пройденном пике добычи нефти.

Этим можно объяснить изменение политики администрации Байдена в отношении «Северного потока-2». В сложившихся условиях США более не в состоянии предложить европейским партнерам необходимые объемы сжиженного газа, которые им обещал Трамп, а раз так, то в Белом доме решили не обострять и без того натянутые отношения с Германией.

Недовольство зеленых

Тем не менее, несмотря на шаги, предпринятые администрацией Белого дома, экологические активисты требуют от Байдена более решительных мер по защите природы и борьбе с климатическими изменениями.

«Байден баллотировался со смелыми обещаниями действий в защиту климата, и мы проголосовали за него. Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы его избрали, и нам нужно иметь право голоса в нашем будущем и в безопасности наших общин», — говорит Джон Пол Меджа, один из активистов, которые 29 июня пикетировали перед Белым домом, выступая против возможной сделки Байдена с представителями Республиканской партии.

'OUR FUTURE IS NOT NEGOTIABLE.' ✊????



LOOK: Demonstrators display posters and a banner during a 'No Climate, No Deal' march at the White House in Washington, DC on Monday, June 28.



Photo by Evelyn Hockstein/Reutershttps://t.co/zcta6yYg5U pic.twitter.com/pUqvyNqHdG — Rappler (@rapplerdotcom) June 29, 2021

Активисты опасаются, что сделка с республиканцами будет предусматривать возобновление некоторых нефтяных проектов, стартовавших при Дональде Трампе.

«У нас президент-демократ, у нас большинство Палате представителей и в Сенате, и это должно быть время, когда мы сможем что-то сделать, а на самом деле ничего не произошло», — говорит активист Каллан Бенсон.

Это мнение поддерживают многие политики с левого фланга демократической партии, такие как сенатор Александрия Окасио-Кортес, кандидат в президенты США Берни Сандерс и другие. Они обвиняют Байдена в трусости и желании договориться с политическими оппонентами о поддержке своего инфраструктурного плана за счет нарушения предвыборных обещаний, связанных с экологией.

.@AOC on millennials and social media: "We’re, like, the world is going to end in 12 years if we don’t address climate change" pic.twitter.com/HjhbVyfFN4 — Tom Elliott (@tomselliott) January 22, 2019

Скандал с лоббистами

Подлил масла в огонь и разгоревшийся на днях скандал с участием лоббистов нефтегазового гиганта ExxonMobil. В сети были опубликованы выдержки из беседы Кита Маккоя, старшего директора по федеральным связям ExxonMobil, в которых он рассказывает о борьбе нефтяных компаний против экологических организаций.

Беседа Маккоя была тайно записана во время проведения онлайн собеседования с агентом по найму персонала, который оказался активистом британского отделения «Гринпис» и предоставил видеозапись с признаниями лоббиста британскому телеканалу Channel 4.

REVEALED: How Exxon held back climate action for decades, and is still doing it today. We went undercover with Exxon’s lobbyists to expose the truth. Watch and share. pic.twitter.com/yICeai1Sop — Unearthed (@UE) June 30, 2021

Общественности стала доступна информация об усилиях нефтяных компаний по продвижению антиклиматической повестки через некоторых сенаторов, пытающихся повлиять на действия, направленные на защиту экологии, которые предусмотрены в инфраструктурном плане Байдена. Кроме того, используя «группы влияния» нефтяники пытаются опровергнуть научные исследования, связывающие изменения климата со сжиганием углеводородов.

newsroom.unfccc.int / Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Кроме того, Маккой заявил, что ExxonMobil поддерживает введение налога на выброс углерода, отметив при этом, что в компании не верят, что такой налог будет введен.

После разразившегося скандала руководство компании публично открестилось от заявлений своего лоббиста.

«Мы осуждаем эти заявления, включая комментарии, касающиеся взаимодействия с избранными должностными лицами, и приносим за них глубокие извинения. Они совершенно несовместимы с нашими представлениями о поведении наших сотрудников. Мы были шокированы этими интервью и придерживаемся наших обязательств работать над поиском решений проблемы изменения климата», — заявил исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс.

Компания, которая является крупнейшим мировым производителем нефти, в своих официальных заявлениях выступает за меры, которые позволят снизить выбросы парниковых газов, поддержав Парижское климатическое соглашение, целью которого является ограничение повышение температуры атмосферы.

Вместе с тем, видеозапись продемонстрировала, что вместе с заявленными публично целями, нефтяники придерживаются тактики саботирования экологических исследований и продвигают собственные интересов через консервативные группы, которые «вводят граждан в заблуждение» относительно экологических проблем.

План Байдена

«Мы играем от обороны, потому что президент Байден говорит о своем большом инфраструктурном пакете, и он собирается заплатить за него увеличением корпоративных налогов. Но если бы план ограничился «дорогами и мостами», бюджет был бы значительно сокращен и ограничил бы необходимость повышения налогов, что сэкономило бы Exxon почти миллиард долларов», — рассказал Маккой в утекшей в сеть беседе.

Именно инфраструктурный план Байдена стал камнем преткновения, где соединились интересы крупного капитала, промышленников, нефтяников, политиков и борцов за экологию.

Федеральное агентство новостей /

Изначально план предусматривал выделение до 6 трлн долларов на модернизацию дорог, мостов, аэропортов, телекоммуникаций и многих других инфраструктурных объектов. Также им предусматривалось расширение сети электрических заправок и модернизация энергосистемы, которая предусматривала выделение финансирования на строительство экологически чистых электростанций, использующих солнечную энергию и энергию ветра. Этот план столкнулся с серьезным противодействием со стороны Республиканской партии отчасти из-за того, что в свое время демократы не поддержали выделение триллиона долларов на аналогичную программу Дональда Трампа. Но основная причина нежелания республиканцев поддержать план демократов — это источники его финансирования. Байден собирается повысить корпоративный налог для привлечения дополнительных средств, которые пойдут на масштабное строительство, а потому крупный бизнес, который стоит за республиканцами, идет на все ради срыва сделки.

Восток нам поможет

Но даже если республиканцам и демократам в итоге удастся прийти к компромиссу, выгоду от этой сделки, действительно, могут извлечь Россия, Китай и Германия. Все дело в том, что для строительства большого количества объектов инфраструктуры Соединенным Штатам понадобятся огромные объемы ресурсов: стали, бетона, горючего и т.д. Но во времена, когда все основные ресурсы являются биржевыми товарами и цена на них формируется в ходе аукциона, резкое увеличение спроса вызовет дефицит и подстегнет цены на основные товары, что будет на руку странам-экспортерам.

Дальнейшие шаги администрации Байдена в направлении «озеленения» энергетики будут способствовать усугублению структурных перекосов в энергосистеме США, все прелести которых этой зимой в полной мере ощутили на себе жители Техаса.