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Ученые нашли новый класс клеток памяти в мозге человека
Наука
Ученые нашли новый класс клеток памяти в мозге человека
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 4 июля. Популяцию ранее не известных науке клеток человеческого мозга удалось найти исследователям из Соединенных Штатов.

Функция обнаруженных элементов заключается в интуитивной способности узнавать. Ярким примером является навык понимать, что за человек идет по улице.

Подобные исследования проводятся специалистами более полувека. За это время научному сообществу стало известно о разновидностях сенсорных клеток. Также ученые смогли определить одну из самых старых клеток, называемую «бабушкиным нейроном».

Мозг человека оказался способен путешествовать во времени. Он обладает внутренним потоком времени, который невозможно контролировать из внешнего мира, объяснили ученые из Франции и Нидерландов.

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